Österreichs Grüne sollen vier Ministerien erhalten

Nächste Hitzewelle rollt an: Australien stehen brenzlige Tage bevor

Eine neue Hitzewelle droht: Der Bundesstaat New South Wales erwartet kritische Brandbedingungen.

Die australische Regierung will verstärkt die Armee beim Kampf gegen die verheerenden Waldbrände einsetzen. Das gab Verteidigungsministerin Linda Reynolds gestern bekannt. Verbindungsoffiziere sollen künftig in den Einsatzzentralen der Feuerwehren sitzen und bei der Koordination von Brandeinsätzen helfen. Dadurch würden «mehr Feuerwehrleute frei für ihre eigentlichen, spezialisierten Aufgaben in der Brandbekämpfung», so die Ministerin.

Die Ankündigung folgt wachsender Kritik, die …