Flüchtlingsforum: Erdogan kommt zu spät – und fordert mehr Geld vom Westen

Ohne zusätzliche Unterstützung könne sein Land die Flüchtlinge in der Türkei nicht versorgen, sagte der türkische Präsident in Genf.

Lange liess der türkische Präsident auf sich warten. Recep Tayyip Erdogan erschien am Dienstag als letzter prominenter Redner im Völkerbundpalast der Vereinten Nationen in Genf – mit fast einer Stunde Verspätung. In dem Palast findet derzeit das erste globale Flüchtlingsforum der UNO statt; eine Veranstaltung, bei der konkrete Hilfsmassnahmen für die rund 71 Millionen Flüchtlinge weltweit beschlossen werden sollen. Als Staatschef des Landes, das mit Abstand die meisten Flüchtlinge …