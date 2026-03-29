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Zwei Wochen vor Wahlen: Orbán wird ausgebuht

epa12855273 A handout photo made available by the Hungarian PM&#039;s General Department of Communication shows Hungarian Prime Minister Viktor Orban, leader of the ruling Fidesz party, speaking durin ...
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sprach bei einer Kundgebung im Rahmen einer Wahlkampftour in Győr.Bild: keystone

Zwei Wochen vor Wahlen: Orbán wird ausgebuht – und beschimpft das Publikum

In zwei Wochen wählen die Ungarn ein neues Parlament. Ein Auftritt in Budapest zeigt, wie nervös Regierungschef Viktor Orbán ist.
29.03.2026, 11:4029.03.2026, 11:40
Martin Küper / t-online
Ein Artikel von
t-online

Bei einem Wahlkampfauftritt in der Stadt Györ hat sich Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán auffallend dünnhäutig gezeigt. Bei dem Auftritt am Freitagabend hatten sich offenbar auch Gegner des Regierungschefs unter das Publikum gemischt und buhten Orbán aus. Dieser reagierte sichtlich verärgert und setzte zu einer wütenden Tirade gegen das Publikum an.

Diese in sozialen Medien verbreiteten Bilder sollen die Szene zeigen:

In seiner Tirade warf Orbán den Demonstranten vor, ukrainische Interessen zu vertreten. «Ihr steht nicht auf der Seite Ungarns», rief Orbán den Demonstranten entgegen, die ihn daraufhin erneut ausbuhten. «Ihr wollt eine pro-ukrainische Regierung und wollt ungarisches Geld in die Ukraine bringen», so Orbán weiter. Die ungarische Journalistin Flora Garamvolgyi kommentierte die Szene auf der Plattform X mit den Worten: «Ich berichte jetzt seit zwölf Jahren über Orbán und habe noch nie so eine verärgerte und emotionale Reaktion von ihm erlebt».

epa12822354 President of the opposition Tisza Party, Peter Magyar addresses his supporters during the National March in Budapest, Hungary, 15 March 2026, on the occasion of the national holiday to mar ...
Der opositionelle Péter Magyar liegt laut Umfragen vor Orbán.Bild: keystone

Wahl in Ungarn: Orbán macht Stimmung gegen die Ukraine

Am 12. April wählen die Ungarn ein neues Parlament und Orbáns Chancen auf eine Wiederwahl stehen schlecht. Die Partei seines Herausforderers Péter Magyar liegt in Umfragen deutlich vorn. Orbán regiert in Ungarn seit 2010 und gilt als engster Verbündeter Russlands in der EU. Im Wahlkampf macht Orbán seit Wochen massiv Stimmung gegen die Ukraine.

Der Regierung in Kiew wirft Orbán vor, Öllieferungen aus Russland durch die Druschba-Pipeline zu blockieren. Die ukrainische Regierung macht russische Angriffe auf die durch die Ukraine laufende Leitung für den Lieferstopp verantwortlich. Orbán blockiert derzeit ein Hilfspaket der EU für die Ukraine im Umfang von 90 Milliarden Euro. Kiew ist dringend auf das Geld angewiesen, um den Staat am Laufen zu halten. Die Ukraine befindet sich seit mehr als vier Jahren im Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg.

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