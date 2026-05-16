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Putin-Vertrauter Kirill Dmitrijew nennt AfD «Hoffnung für die Deutschen»

Putin-Vertrauter Kirill Dmitrijew nennt AfD «Hoffnung für die Deutschen»

16.05.2026, 06:5116.05.2026, 06:52
President of the UAE Al Nahyan in Moscow MOSCOW, RUSSIA - JANUARY 29: Russian President Vladimir Putin and President of the United Arab Emirates, Mohammed bin Zayed Al Nahyan meet in the Russian capit ...
Feiert die AfD: Kremlgesandter Kirill Dmitrijew.Bild: imago

Der für Russlands Wirtschaftsbeziehungen mit dem Ausland zuständige Kremlgesandte Kirill Dmitrijew hat die hohen Zustimmungswerte der AfD in Mecklenburg-Vorpommern gefeiert. «Die AfD ist zur HOFFNUNG für die Deutschen geworden», kommentierte er auf der Plattform X ein von AfD-Chefin Alice Weidel verbreitetes Umfrageergebnis. Laut dieser Erhebung von Infratest dimap liegt die Partei mit 36 Prozent der Stimmen deutlich vor der Konkurrenz.

Es ist nicht das erste Mal, dass Dmitrijew öffentlich für die AfD eintritt. Die Partei sei deutschlandweit die populärste, weil sie «gegen unkontrollierte Immigration, Lügen und Zensur» auftrete, schrieb er im vergangenen Oktober angesichts damaliger Umfrageergebnisse.

Dmitrijew ist ein enger Vertrauter von Kremlchef Wladimir Putin. Als dessen Chefunterhändler im Ukraine-Krieg trat er vor allem für eine Verbesserung der Beziehungen zur US-Regierung unter Präsident Donald Trump ein, während er wiederholt scharf gegen Europa und Kiew austeilte.

Im September wird in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und auch in Berlin gewählt. In den beiden ostdeutschen Flächenländern ist die AfD in Umfragen bei weitem stärkste Kraft, hätte aber nach jetzigem Stand keine Koalitionspartner. (sda/dpa)

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