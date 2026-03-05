Nebel-2°
EU-Kommissar glaubt nicht an Massenflucht aus Iran nach Europa

epa12690162 European Commissioner for Internal Affairs and Migration Magnus Brunner speaks during a press conference on the European Asylum and Migration Management Strategy and the EU Visa Policy Str ...
Magnus Brunner glaubt nicht, dass es zu einer neuen Flüchtlingskrise kommt.Bild: keystone

«Die Grenzen sind zu»: EU-Kommissar glaubt nicht an Massenflucht aus Iran nach Europa

Die Eskalation im Iran-Krieg führt nach Einschätzung der EU-Kommission zu keiner massenhaften Migration aus dem Land Richtung Europa.
05.03.2026, 06:0805.03.2026, 06:08

EU-Migrationskommissar Magnus Brunner sagte der «Bild» mit Blick auf Gespräche mit dem türkischen Aussenminister Hakan Fidan:

«Der hat versichert, dass er die Grenzen zugemacht hat in Richtung Iran. Und dass er auf der anderen Seite auch dazu steht, dass wir eine gute Kooperation haben zwischen der Europäischen Union und der Türkei.»

Beide Seiten seien interessiert, diese Kooperation beizubehalten und sogar noch zu intensivieren, sagte der EU-Kommissar weiter. Bereits am Montag hatte Brunner gesagt, es würden noch keine grösseren Bewegungen an den Aussengrenzen Irans beobachtet. Man verfolge die Situation und stehe mit den Partnern im Nahen Osten sowie internationalen Organisationen in engem Austausch. (sda/dpa)

