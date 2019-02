International

Krise: Frankreichs Präsident Macron lädt Italiens Mattarella ein



Nach diplomatischer Krise – Emmanuel Macron lädt seinen italienischen Amtskollegen ein

Nach erheblichen diplomatischen Spannungen zwischen Italien und Frankreich will der französische Präsident Emmanuel Macron seinen italienischen Amtskollegen Sergio Mattarella treffen. Eine Einladung zu einem Staatsbesuch in den kommenden Monaten sei vom nach Rom zurückgekehrten Botschafter überbracht worden, teilte der Élyséepalast am Freitagabend mit.

Paris hatte den Botschafter am Donnerstag vergangener Woche für Gespräche nach Frankreich zurückbeordert. Dem aussergewöhnlichen Schritt waren wiederholte Provokationen von Vertretern der populistischen italienischen Regierung aus rechter Lega und europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung vorausgegangen. Auslöser der Eskalation war schliesslich ein unangekündigtes Treffen von Italiens Vize-Premier Luigi di Maio mit Vertretern der «Gelbwesten»-Bewegung.

Die Protestbewegung demonstriert seit Mitte November unter anderem gegen die Politik Macrons und hat damit die grösste Krise seiner Amtszeit ausgelöst. Der Botschafter kehrte am Freitag nach Rom zurück. (sda/dpa)

