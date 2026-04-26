Ungarn: Péter Magyar stellt blinden Minister vor

In Ungarn wird erstmals ein Mensch mit einer Sehbehinderung am Kabinettstisch sitzen. Der blinde Vilmos Kátai-Németh ist ausserdem ein Kampfsportler.

Thomas Wanhoff / t-online

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Der neue ungarische Regierungschef Péter Magyar baut derzeit sein Kabinett zusammen. Ein Name klingt bekannt. Allerdings hat Anita Orbán, die neue Aussenministerin und Vize-Premierministerin, nur den Nachnamen mit Viktor Orbán gemeinsam.

Eine historische Besetzung hat Magyar aber im Sozialministerium. Es wird erstmals in der Geschichte des Landes (und in der EU) von einem Blinden geführt: Dr. Vilmos Kátai-Németh. Er hat mit 16 Jahren die Fähigkeit zu sehen verloren, schrieb der neue Ministerpräsident auf der Plattform X. Kátai-Németh, der in Budapest aufgewachsen ist, arbeitete zuletzt als Anwalt. Kabinettskollegen sollten sich besser nicht mit ihm anlegen, denn der neue Minister hat einen schwarzen Gürtel in der Kampfsportart Aikido.

Der neue ungarische Regierungschef Péter Magyar (Mitte) mit Sozialminister Dr. Vilmos Kátai-Németh (l.) und Transportminister Dávid Vitézy., (Quelle: x.com/Magyar Péter) Bild: x/petermagyar

Blinde Minister schon in England und Schweden

«Als Sehbehinderter kennt er die Herausforderungen für Menschen mit Behinderung aus eigener Erfahrung», schrieb Magyar. Chancengleichheit seien Kátai-Németh besonders wichtig. Er betrachte seine Familie als seine grösste Kraftquelle: Er hat zwei Kinder und ein Enkelkind. Das Hauptziel des neuen Ministers sei es, sicherzustellen, dass jeder ungarische Bürger – unabhängig von seinem Geburtsort oder seiner Herkunft – Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung und Bildung hat. Als künftige Bildungsministerin nominierte Magyar am Freitag die Bildungsforscherin Judit Lannert.

Blinde Minister gab es in Europa schon vorher. In Grossbritannien war David Blunkett unter Premierminister Tony Blair 1997 und 2005 nacheinander Bildungs- und Beschäftigungsminister, Innenminister sowie Minister für Arbeit und Pensionen. Bengt Lindqvist amtierte von 1985 bis 1991 als stellvertretender Sozialminister (zuständig für soziale Sicherheit und Familienangelegenheiten).

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