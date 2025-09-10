wechselnd bewölkt17°
Spanien fordert erneut Ausschluss Israels vom ESC

Spanien fordert erneut Ausschluss Israels vom ESC

10.09.2025, 14:0310.09.2025, 14:03
Die Regierung Spaniens zählt in Europa zu den schärfsten Kritikern des israelischen Militäreinsatzes in Gaza. Nun rückt die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest (ESC) erneut in den Fokus der Debatte.

An Israeli fan waits for Yuval Raphael from Israel to perform the song &quot;New Day Will Rise&quot; during the second semi-final of the 69th Eurovision Song Contest, in Basel, Switzerland, Thursday, ...
Bereits für den ESC 2025 in Basel forderte Spanien den Ausschluss Irsraels.Bild: keystone

Wegen des Gaza-Kriegs fordert die spanische Regierung erneut den Ausschluss Israels vom ESC. Sollte dies nicht geschehen, müsse Spanien gegebenenfalls über einen Rückzug vom Musik-Wettbewerb nachdenken, sagte Kulturminister Ernest Urtasun im Interview des staatlichen TV-Senders RTVE. Zuvor hatte in Spanien unter anderem auch Ministerpräsident Pedro Sánchez den Ausschluss Israels gefordert.

RTVE ist einer der fünf grössten Geldgeber des ESC. Auf die Frage nach einem möglichen Rückzug des Senders sagte Urtasun: «Das ist eine Entscheidung, die RTVE treffen muss. Aber was ich sagen kann, ist: Wenn Israel teilnimmt und wir es nicht schaffen, sie (die Israelis) auszuschliessen, wird man Massnahmen ergreifen müssen.» Man werde dann auch einen Rückzug erwägen müssen.

Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte im Mai als Begründung für seine Forderung das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen genannt. Die Offensive habe sogar in der Nacht des ESC-Finals 2025 mit weiteren Bombardierungen angedauert, betonte er. In Anspielung auf den Umgang mit Russland sagte der sozialistische Politiker: «Wir dürfen keine doppelten Standards in der Kultur zulassen.» Niemand habe sich empört, als Russland wegen der Invasion der Ukraine vom ESC ausgeschlossen wurde. «Dasselbe sollte auch für Israel gelten.» (sda/dpa)

