Bei Pisa stehen mit Michel Aebischer und Daniel Dennon bereits zwei Schweizer unter Vertrag. Aktuell befindet sich der Verein aus der Toskana aber im Abstiegskampf und belegt nur den zweitletzten Platz in der höchsten italienischen Liga. Auch der belgische Verein Club Brügge hat Interesse an Tsawa. Ein Abgang des Mittelfeldspielers wäre ein weiterer herber Verlust für die Zürcher. Erst vor wenigen Tagen löste Schlüsselspieler Steven Zuber seinen Vertrag beim FCZ auf. (riz)
Cheveyo Tsawa 🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 19 Spiele, 2 Tore, 1 Assist