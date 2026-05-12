Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das erste Halbfinale
Um 21.00 Uhr beginnt das erste Halbfinale des ESC 2026 in Wien, 15 Acts treten auf. Die Startreihenfolge wurde vom Produzenten der Show nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt. Eröffnet wird die Show jedoch nicht von einem diesjährigen Teilnehmer, sondern von der griechisch-deutschen Sängerin Vicky Leandros.
Sie gibt ihren Song «L'amour est bleu» zum Besten, mit welchem sie am ESC von 1967 in Wien angetreten ist. Danach folgen alle Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Reihenfolge:
Republik Moldau 🇲🇩
Song: «Viva, Moldova!»
Von: Satoshi
Schweden 🇸🇪
Song: «My System»
Von: Felicia
Kroatien 🇭🇷
Song: «Andromeda»
Von: Lelek
Griechenland 🇬🇷
Song: «Ferto»
Von: Akylas
Portugal 🇵🇹
Song: «Rosa»
Von: Bandidos do Cante
Georgien 🇬🇪
Song: «On Replay»
Von: Bzikebi
Finnland 🇫🇮
Song: «Liekinheitin»
Von: Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Montenegro 🇲🇪
Song: «Nova zora»
Von: Tamara Živković
Estland 🇪🇪
Song: «Too Epic to Be True»
Von: Vanilla Ninja
Israel 🇮🇱
Song: «Michelle»
Von: Noam Bettan
Belgien 🇧🇪
Song: «Dancing on the Ice»
Von: Essyla
Litauen 🇱🇹
Song: «Sólo quiero más»
Von: Lion Ceccah
San Marino 🇸🇲
Song: «Superstar»
Von: Senhit feat. Boy George
Polen 🇵🇱
Song: «Pray»
Von: Alicja
Serbien 🇷🇸
Song: «Kraj mene»
Von: Lavina
Schluss
In diesem Halbfinale tritt zwar die Schweiz nicht an, dafür sind mit Finnland, Griechenland und Israel einige Favoritinnen und Favoriten dabei. Hier die Wettquoten vor dem ersten Halbfinale:
Die Unterbrechung während des Votings füllen die Moderierenden Michael Ostrowski und Victoria Swarovski gemeinsam mit Go-Jo mit einer Comedy-Einlage, die sich über die häufige Verwechslung von «Austria» und «Australia» lustig macht. (leo)