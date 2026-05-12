Der israelische Kandidat Noam Bettan probt seinen Song «Michelle» vor dem ersten ESC-Halbfinale in Wien. Bild: keystone

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Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das erste Halbfinale

Am Dienstag startet der Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit seinem ersten Halbfinale. Mit dabei sind einige Schwergewichte des diesjährigen Wettbewerbs. Hier erfährst du, wann welcher Auftritt geplant ist.

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Um 21.00 Uhr beginnt das erste Halbfinale des ESC 2026 in Wien, 15 Acts treten auf. Die Startreihenfolge wurde vom Produzenten der Show nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt. Eröffnet wird die Show jedoch nicht von einem diesjährigen Teilnehmer, sondern von der griechisch-deutschen Sängerin Vicky Leandros.

Sie gibt ihren Song «L'amour est bleu» zum Besten, mit welchem sie am ESC von 1967 in Wien angetreten ist. Danach folgen alle Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Reihenfolge:

Republik Moldau 🇲🇩

Song: «Viva, Moldova!»

Von: Satoshi

Schweden 🇸🇪

Song: «My System»

Von: Felicia

Kroatien 🇭🇷

Song: «Andromeda»

Von: Lelek

Griechenland 🇬🇷

Song: «Ferto»

Von: Akylas

Portugal 🇵🇹

Song: «Rosa»

Von: Bandidos do Cante

Georgien 🇬🇪

Song: «On Replay»

Von: Bzikebi

Finnland 🇫🇮

Song: «Liekinheitin»

Von: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Montenegro 🇲🇪

Song: «Nova zora»

Von: Tamara Živković

Estland 🇪🇪

Song: «Too Epic to Be True»

Von: Vanilla Ninja

Israel 🇮🇱

Song: «Michelle»

Von: Noam Bettan

Belgien 🇧🇪

Song: «Dancing on the Ice»

Von: Essyla

Litauen 🇱🇹

Song: «Sólo quiero más»

Von: Lion Ceccah

San Marino 🇸🇲

Song: «Superstar»

Von: Senhit feat. Boy George

Polen 🇵🇱

Song: «Pray»

Von: Alicja

Serbien 🇷🇸

Song: «Kraj mene»

Von: Lavina

Schluss

In diesem Halbfinale tritt zwar die Schweiz nicht an, dafür sind mit Finnland, Griechenland und Israel einige Favoritinnen und Favoriten dabei. Hier die Wettquoten vor dem ersten Halbfinale:

Die Unterbrechung während des Votings füllen die Moderierenden Michael Ostrowski und Victoria Swarovski gemeinsam mit Go-Jo mit einer Comedy-Einlage, die sich über die häufige Verwechslung von «Austria» und «Australia» lustig macht. (leo)