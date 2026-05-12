freundlich13°
DE | FR
burger
International
ESC

ESC 2026: Startliste und Reihenfolge des ersten Halbfinals

Noam Bettan from Israel performs the song &quot;Michelle&quot; during the dress rehearsal for the first semifinal of the 70th Eurovision Song Contest in Vienna, Austria, Monday, May 11, 2026. (AP Phot ...
Der israelische Kandidat Noam Bettan probt seinen Song «Michelle» vor dem ersten ESC-Halbfinale in Wien.Bild: keystone
ESC

Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge für das erste Halbfinale

Am Dienstag startet der Eurovision Song Contest 2026 in Wien mit seinem ersten Halbfinale. Mit dabei sind einige Schwergewichte des diesjährigen Wettbewerbs. Hier erfährst du, wann welcher Auftritt geplant ist.
12.05.2026, 17:1012.05.2026, 17:10

Um 21.00 Uhr beginnt das erste Halbfinale des ESC 2026 in Wien, 15 Acts treten auf. Die Startreihenfolge wurde vom Produzenten der Show nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt. Eröffnet wird die Show jedoch nicht von einem diesjährigen Teilnehmer, sondern von der griechisch-deutschen Sängerin Vicky Leandros.

Sie gibt ihren Song «L'amour est bleu» zum Besten, mit welchem sie am ESC von 1967 in Wien angetreten ist. Danach folgen alle Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Reihenfolge:

Inhaltsverzeichnis
Republik Moldau 🇲🇩Schweden 🇸🇪Kroatien 🇭🇷Griechenland 🇬🇷Portugal 🇵🇹Georgien 🇬🇪Finnland 🇫🇮Montenegro 🇲🇪Estland 🇪🇪Israel 🇮🇱Belgien 🇧🇪Litauen 🇱🇹San Marino 🇸🇲Polen 🇵🇱Serbien 🇷🇸Schluss

Republik Moldau 🇲🇩

Song: «Viva, Moldova!»
Von: Satoshi

Schweden 🇸🇪

Song: «My System»
Von: Felicia

Kroatien 🇭🇷

Song: «Andromeda»
Von: Lelek

Griechenland 🇬🇷

Song: «Ferto»
Von: Akylas

Portugal 🇵🇹

Song: «Rosa»
Von: Bandidos do Cante

Georgien 🇬🇪

Song: «On Replay»
Von: Bzikebi

Finnland 🇫🇮

Song: «Liekinheitin»
Von: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Montenegro 🇲🇪

Song: «Nova zora»
Von: Tamara Živković

Estland 🇪🇪

Song: «Too Epic to Be True»
Von: Vanilla Ninja

Israel 🇮🇱

Song: «Michelle»
Von: Noam Bettan

Belgien 🇧🇪

Song: «Dancing on the Ice»
Von: Essyla

Litauen 🇱🇹

Song: «Sólo quiero más»
Von: Lion Ceccah

San Marino 🇸🇲

Song: «Superstar»
Von: Senhit feat. Boy George

Polen 🇵🇱

Song: «Pray»
Von: Alicja

Serbien 🇷🇸

Song: «Kraj mene»
Von: Lavina

Schluss

In diesem Halbfinale tritt zwar die Schweiz nicht an, dafür sind mit Finnland, Griechenland und Israel einige Favoritinnen und Favoriten dabei. Hier die Wettquoten vor dem ersten Halbfinale:

Die Unterbrechung während des Votings füllen die Moderierenden Michael Ostrowski und Victoria Swarovski gemeinsam mit Go-Jo mit einer Comedy-Einlage, die sich über die häufige Verwechslung von «Austria» und «Australia» lustig macht. (leo)

Mehr zum ESC 2026:

ESC
Die Regeln haben sich geändert: So kannst du am ESC für deine Favoriten stimmen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1 / 75
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz.
quelle: hulton archive / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Veronika Fusaro über ihren ESC-Song «Alice»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Cook, Musk, Fink und Co. – diese Entourage begleitet Donald Trump nach China
Erstmals seit 2017 besucht ein US-Präsident wieder China. Begleitet wird Donald Trump von hochrangigen Vertreterinnen (2) und Vertretern (14) aus der Wirtschaft.
Dass die US-Regierung das Treffen zwischen Donald Trump und Chinas Xi Jinping nicht auf die leichte Schulter nimmt, zeigt sich am Blick auf die Entourage, die mit dem US-Präsidenten nach China reist.
Zur Story