ESC

Israels ESC-Vertreterin für Wien wird heute Abend gekürt

Wer Israel beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten wird, entscheidet sich am heutigen Abend. Im Finale der Castingshow «HaKokhav HaBa – The Next Star 2026» stehen noch vier Acts im Rennen. Sie treten die Nachfolge von Yuval Raphael an, die im vergangenen Jahr mit «New Day Will Rise» den zweiten Platz beim ESC in Basel erreichte.

Im Finale fällt jedoch nur die Entscheidung über die Interpretin oder den Interpreten. Der israelische Wettbewerbssong für Wien wird erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Auswahl erfolgt intern, die Präsentation des Beitrags ist für die kommenden Monate vorgesehen, voraussichtlich im März.

Insgesamt 32 Sendungen lang wurde das Teilnehmerfeld der Castingshow schrittweise verkleinert. Im Finale stehen nun:

Noam Bettan (Favourit)

Alona Erez

Gal De Paz

Shira Zloof

Als Favorit gilt Noam Bettan, auch weil aus Jurykreisen mehrfach angedeutet wurde, in diesem Jahr einen männlichen Act nach Wien entsenden zu wollen. Bettan überzeugt zudem mit Auftritten, die verschiedene Sprachen verbinden.

Gal De Paz hat bereits konkrete Vorstellungen für einen möglichen ESC-Auftritt und plant eine Bühnenperformance mit fünf Drag Queens. Shira Zloof konnte viele Fans gewinnen, hatte zuletzt jedoch gesundheitliche Probleme. Alona Erez geht eher als Aussenseiterin ins Finale. Über den Ausgang entscheiden Jury und Publikum gemeinsam. (mke)