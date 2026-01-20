Nebel-4°
DE | FR
burger
International
ESC

Israels ESC-Vertreterin für Wien wird heute Abend gekürt

ESC

Israels ESC-Vertreterin für Wien wird heute Abend gekürt

Wer Israel beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien vertreten wird, entscheidet sich am heutigen Abend. Im Finale der Castingshow «HaKokhav HaBa – The Next Star 2026» stehen noch vier Acts im Rennen. Sie treten die Nachfolge von Yuval Raphael an, die im vergangenen Jahr mit «New Day Will Rise» den zweiten Platz beim ESC in Basel erreichte.
20.01.2026, 20:1720.01.2026, 20:17

Im Finale fällt jedoch nur die Entscheidung über die Interpretin oder den Interpreten. Der israelische Wettbewerbssong für Wien wird erst zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Die Auswahl erfolgt intern, die Präsentation des Beitrags ist für die kommenden Monate vorgesehen, voraussichtlich im März.

Insgesamt 32 Sendungen lang wurde das Teilnehmerfeld der Castingshow schrittweise verkleinert. Im Finale stehen nun:

Noam Bettan (Favourit)

Video: YouTube/קשת 12 - הטלוויזיה של הישראלים

Alona Erez

Video: YouTube/קשת 12 - הטלוויזיה של הישראלים

Gal De Paz

Video: YouTube/קשת 12 - הטלוויזיה של הישראלים

Shira Zloof

Video: YouTube/קשת 12 - הטלוויזיה של הישראלים

Als Favorit gilt Noam Bettan, auch weil aus Jurykreisen mehrfach angedeutet wurde, in diesem Jahr einen männlichen Act nach Wien entsenden zu wollen. Bettan überzeugt zudem mit Auftritten, die verschiedene Sprachen verbinden.

Gal De Paz hat bereits konkrete Vorstellungen für einen möglichen ESC-Auftritt und plant eine Bühnenperformance mit fünf Drag Queens. Shira Zloof konnte viele Fans gewinnen, hatte zuletzt jedoch gesundheitliche Probleme. Alona Erez geht eher als Aussenseiterin ins Finale. Über den Ausgang entscheiden Jury und Publikum gemeinsam. (mke)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1 / 75
Alle ESC-Siegerinnen und Sieger seit 1956
1956: Premiere in Lugano! Lys Assia gewinnt mit «Refrain» den allerersten Eurovision Song Contest für die Schweiz.
quelle: hulton archive / keystone
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Früh aufstehen für einen Plastikbecher: Darum kauft man sich den «Bearista»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Die Nachbarschaft kommt zusammen, um die Kugeln, die in den Leichen stecken, zu bezahlen»
Die Proteste im Iran gehen weiter. Schon 2022 nach dem gewaltvollen Tod von Jina Mahsa Amini gingen hunderttausende Menschen auf die Strasse. Eine iranische Autorin hat nun darüber ein beklemmend aktuelles Buch geschrieben.
Schlüpfte Nila nachmittags aus dem Haus, trug sie eine Gesichtsmaske, eine leichte Jacke und schwarze Hosen. Ihre Füsse steckten in Turnschuhen. Ein Outfit, das nicht auffällt und nicht einengt. Tauchten die Schergen des Regimes auf, konnte Nila schnell wegrennen.
Zur Story