wechselnd bewölkt17°
DE | FR
burger
International
Extremwetter

Überschwemmungen nach Sturm in Wales

Emergency services on Cinderhill Sreet after severe flooding due to Storm Claudia, in Monmouth, South Wales, Saturday, Nov. 15, 2025. (Ben Birchall/PA via AP) Britain Extreme Weather Storm Claudia
Rettungsdienste in der Cinderhill Street nach schweren Überschwemmungen aufgrund des Sturms Claudia in Monmouth, Südwales, Samstag, 15. November 2025.Bild: keystone
Extremwetter

Überschwemmungen nach Sturm in Wales

15.11.2025, 15:5215.11.2025, 15:52

Teile Grossbritanniens kämpfen nach einem heftigen Unwetter mit Überschwemmungen. Rund um die Stadt Monmouth im Südosten von Wales wurden beeinträchtigte Bewohner an sichere Orte gebracht, wie die Behörden mitteilten. Autos standen teilweise unter Wasser, mehrere Strassen wurden wegen der Wassermassen vorübergehend gesperrt. Auch im benachbarten Südwesten von England wurden Überschwemmungen gemeldet. Im Südosten des EU-Landes Irland gab es zudem Stromausfälle.

«Sturm »Claudia« hat über Nacht erhebliche Überschwemmungen in Teilen von Wales verursacht, die weiterhin Auswirkungen auf Häuser, Unternehmen, den Verkehr und die Energieinfrastruktur haben», erklärte die walisische Regierung. Betroffene sollten den Anweisungen der Behörden Folge leisten und, wenn möglich, gefährdeten Nachbarn helfen.

Emergency services near the River Monnow after severe flooding due to Storm Claudia, in Monmouth, South Wales, Saturday, Nov. 15, 2025. (Ben Birchall/PA via AP) Britain Extreme Weather Storm Claudia
Rettungsdienste in der Nähe des Flusses Monnow nach schweren Überschwemmungen.Bild: keystone

Die zuständigen Behörden warnten an zahlreichen Orten in der Nähe von Flüssen vor Überschwemmungen. Sie riefen die Bevölkerung auf, sich von über die Ufer getretenen Flüssen fernzuhalten und nicht zu versuchen, durch das Hochwasser zu waten oder zu fahren. Von unnötigen Reisen solle man absehen, Monmouth bei Möglichkeit meiden.

Sturm «Claudia» hatte der Region am Freitag starken Regen gebracht, der sich über Wales hinaus bis nach England erstreckte. Ab Montag wird dann ein ganz anderes Problem erwartet, nämlich Kälte mit Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Der Polarwirbel schwächt sich ab – was das für den kommenden Winter bedeutet
2
Ich mache Rühreier nur noch auf die kantonesische Art und du solltest auch
3
Die Schweiz dominiert an der Heim-Käse-WM – dieser hat gewonnen
4
DNA-Analyse weist Kallmann-Syndrom bei Adolf Hitler nach
5
E-Mails von Epstein belasten Trump – Weisses Haus spricht von Schmierkampagne
Meistkommentiert
1
15 statt 39 Prozent: Das Wichtigste zum neuen Zoll-Deal mit den USA in 7 Punkten
2
Italiens Europameister-Coach unterschreibt in Katar +++ GC verstärkt Abwehr
3
«Ein Coup, der uns nichts kostet» – das sagt die Schweizer Politik zum US-Zoll-Deal
4
Experte widerspricht Spuhler: «Verstehe nicht, warum er sich so aufregt»
5
Kein Aufschwung in Sicht: Deutschland bleibt der kranke Mann Europas
Meistgeteilt
1
Hamas übergibt tote Geisel, Israel im Gegenzug 15 Leichen von Palästinensern
2
Russische Luftangriffe auf Kiew – 4 Tote und mehrere Verletzte gemeldet
3
US-Aussenminister Marco Rubio fordert Waffenruhe im Sudan +++ Shutdown in den USA beendet
4
Vergés-Déprés mit zweitem Sieg +++ Noch mehr WM-Medaillen für Schweizer Schützen
5
So sieht der Sauber in Zukunft aus: Audi gibt Vorgeschmack auf neues Formel-1-Auto
Gaza-Friedensplan: Was die Waffenruhe in Gaza nun torpedieren könnte
Geht es nach den USA, soll Gaza bald international kontrolliert werden. Doch der Plan trifft auf Widerstand – und offenbart, wie sich die Machtverhältnisse neu sortieren.
Auf dem Papier wirken die Pläne beeindruckend: Geht es nach den USA, soll die zweite Phase des sogenannten Friedensplans für Gaza zügig umgesetzt werden. Ein Friedensrat soll überwachen, wie eine internationale Stabilisierungsgruppe die Kontrolle im Gazastreifen übernimmt, die Hamas damit ablöst und die Präsenz der israelischen Armee überflüssig macht.
Zur Story