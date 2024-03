Forschende entdecken riesige fossile Süsswasser-Schildkröte

Heutzutage zählen die Asiatische Schmalköpfige Weichschildkröte (Chitra chitra) mit maximal 140 Zentimetern Panzerlänge und die Südamerikanische Flussschildkröte (Podocnemis expansa) mit etwa 110 Zentimetern zu den grössten Süsswasserschildkröten, heisst es weiter. «Auch aus der Vergangenheit kennen wir nur wenige in Süssgewässern lebende Schildkröten, die eine Panzerlänge von 150 Zentimetern überschritten haben», wird Ferreira in einer Senckenberg-Mitteilung zitiert. «Zuletzt sind solche grossen Tiere vor allem aus dem Miozän, der Zeit vor etwa 23 bis 5 Millionen Jahren, bekannt.»

Peltocephalus maturin sei zwischen 9000 und 40'000 Jahre alt und stamme aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, berichtet die Gruppe um Gabriel Ferreira vom Senckenberg Centre for Human Evolution and Palaeoenvironment der Universität Tübingen im Fachblatt «Biology Letters».

Start gescheitert: Japanische Rakete explodiert nach 5 Sekunden

In Japan ist der Satellitenstart eines Privatunternehmens mit der Explosion der Trägerrakete fehlgeschlagen.

Wie japanische Medien am Mittwoch berichteten, wurde kurz nach dem Start der 18 Meter langen Trägerrakete «Kairo» aus zunächst unbekannter Ursache die Selbstzerstörung ausgelöst. Das in Tokio ansässige Unternehmen Space One wollte demnach als erste Privatfirma von Japans kommerziellem Weltraumbahnhof Space Port Kii in Kushimoto in der westlichen Präfektur Wakayama einen Satelliten in die Erdumlaufbahn schicken. Der Grund für den gescheiterten Start werde untersucht, hiess es.