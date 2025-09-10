recht sonnig18°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Sensationsfund: Verschollen geglaubtes Rubens-Bild in Paris aufgetaucht

Verschollen geglaubtes Rubens-Gemälde in Paris gefunden

10.09.2025, 17:4910.09.2025, 17:49
Mehr «International»
Osenat: Rubens Gemälde ist wiederaufgetaucht.
Christus am Kreuz, Peter Paul Rubens, 1613.Bild: instagram/osenat

Ein verschollen geglaubtes Gemälde des bekannten Barockmalers Peter Paul Rubens aus dem 17. Jahrhundert ist in einer Stadtvilla in Paris aufgetaucht und soll nun versteigert werden. Das Auktionshaus Osenat bietet das Gemälde am 30. November in einer Auktion an.

«Es ist eine extrem seltene und unglaubliche Entdeckung», sagte Jean-Pierre Osenat im Gespräch mit der französischen Nachrichtenagentur AFP. Er habe das Gemälde vor einem Jahr bei der Inventur und dem Verkauf einer Pariser Stadtvilla entdeckt. Es sei anschliessend von dem deutschen Rubens-Experten Nils Büttner auf seine Echtheit überprüft worden. Büttner ist Vorsitzender des Centrum Rubenianum in Antwerpen, dem Zentrum für flämische Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts, und Herausgeber des Werkverzeichnisses von Rubens.

Das wiedergefundene Gemälde ist etwa 106 mal 73 Zentimeter gross und zeigt den gekreuzigten Jesus. «Es ist der Beginn der Barockmalerei: Christus am Kreuz wird isoliert, leuchtend und scharf abgegrenzt vor einem dunklen und bedrohlichen Himmel dargestellt», so beschreibt der Leiter des Auktionshauses das Werk. Im Hintergrund ist die Stadt Jerusalem zu sehen, erleuchtet, aber unter einem Gewitterhimmel.

Osenat erinnert sich an den Moment, an dem er das Expertenurteil erfuhr: «Ich bin im Rubens-Garten auf und ab gegangen, während die Experten berieten. Dann riefen sich mich an und sagten: 'Jean-Pierre, wir haben einen neuen Rubens!'», erzählte er.

Rubens habe das Gemälde 1613 auf dem Höhepunkt seines Wirkens gemalt. Seine Spur konnte dank eines Kupferstichs zurückverfolgt werden. Experten hätten zudem Röntgenaufnahmen gemacht und die Farbpigmente analysiert. Das Gemälde sei «sehr gut erhalten», sagte Osenat.

Rubens hatte das Gemälde vermutlich für einen privaten Sammler geschaffen. Im 19. Jahrhundert befand es sich im Besitz des Malers William Bouguereau, anschliessend gehörte es den Besitzern des Pariser Stadthauses, in dem es gefunden wurde. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die 10 berühmtesten Gemälde der Welt
1 / 12
Die 10 berühmtesten Gemälde der Welt
10. Die Erschaffung Adams – Michelangelo, 1508 bis 1512, Sixtinische Kapelle (Vatikanstadt/Rom). (Quelle: CNN Style/Google)
quelle: wikimedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das steckt hinter den viralen KI-animierten Gemälden
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Schweizer Bevölkerung ist gegen UKW-Abschaltung
5
Damit du heute Abend von den Aufstellungen nicht schockiert bist: Alle NL-Transfers 25/26
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
4
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
5
Pellizzari gewinnt am Alto del Morredero +++ Schweizer Aufgebot für Rad-WM und -EM steht
Israels Schlag gegen die Hamas in Katar und die Folgen
Die israelischen Angriffe auf die Hamas-Führung in Doha werden die Beziehungen zwischen den USA und den arabischen Golfstaaten belasten. Deren Verhältnis zu Israel ist nachhaltig gestört.
Die Warnung aus Washington an die Regierung von Katar kam zehn Minuten zu spät. «Als Trumps Sonderbotschafter Witkoff mich anrief», stellte der katarische Premierminister Mohammed bin Abdulrahman am Dienstagabend in einer kurzen Fernsehansprache klar, «waren die israelischen Raketen bereits in unserem Gästehaus eingeschlagen». Die Flugzeuge, von denen sie abgefeuert wurden, hätten US-Aufklärer über dem Persischen Golf «zu spät gesehen, um die Israelis noch zur Umkehr zu zwingen», behaupteten Regierungsstellen in Washington.
Zur Story