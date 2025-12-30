Malcolm ist erwachsen geworden. Bild: hulu

Malcolm ist zurück! Erster Teaser für das «Malcolm in the Middle»-Revival ist da

Nicht nur einen ersten Teaser, sondern auch das Startdatum für das «Malcolm in the Middle»-Revival ist bekannt – und es ist schon bald.

Mehr «Leben»

Vor einem Jahr wurde angekündigt, dass die beliebte Sitcom «Malcolm in the Middle» zurückkehren wird. Nun ist der erste Teaser zur Neuauflage hier.

Die Originalserie wurde von 2000 bis 2006 über sieben Staffeln hinweg auf Fox ausgestrahlt und handelte von dem hochbegabten Teenager Malcolm, der seine dysfunktionale und etwas dümmliche Familie ertragen muss.

Frankie Muniz kehrt als Malcolm zurück – genau wie praktisch der ganze Originalcast. Dazu gehören: Bryan Cranston als Hal, Jane Kaczmarek als Lois, Chris Kennedy Masterson als Francis, Justin Berfield als Reese und Emy Coligado als Piama. Caleb Ellsworth-Clark übernimmt die Rolle des Dewey. Weitere neue Darsteller sind Karsten, Vaughan Murrae, Keeley Karsten und Kiana Madeira.

Die neue vierteilige Serie heisst «Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair» und wieder steht Malcolm im Mittelpunkt. Dieser hat aber seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu seiner Familie, bis seine Eltern Hal und Lois darauf bestehen, dass er an ihrer Feier zum 40. Hochzeitstag teilnimmt. Also macht Malcolm sich mit seiner Tochter, die inzwischen auch ein Teenager ist, auf den Weg dahin. Und natürlich bricht sofort Chaos aus.

Linwood Boomer hat die Originalserie geschaffen und kehrt als Autor und ausführender Produzent zurück. Ken Kwapis führte bei allen vier Episoden Regie und war als ausführender Produzent tätig.

Das vierteilige Special ist ab dem 10. April auf Disney Plus verfügbar.

Hier kannst du den Teaser schauen:

(cmu)

Mehr zum Thema: