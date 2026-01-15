wechselnd bewölkt
Macron: Erste Soldaten auf dem Weg nach Grönland

Auch Frankreich schickt auf Anfrage Dänemarks Soldaten ins von den USA beanspruchte Grönland.
15.01.2026, 05:2615.01.2026, 05:26

Präsident Emmanuel Macron schrieb auf der Plattform X, die ersten Militärangehörigen seien unterwegs. «Weitere werden folgen.»

epa11989863 French soldiers of the 21st RIMA (Marine Infantry Regiment) take part in the Argos Spring 25 exercise in Frejus, south of France, 26 March 2025. The exercise takes place from 24 to 28 Marc ...
Französische Soldaten bei einer Übung. (Archivbild)Bild: keystone

Das deutsche Verteidigungsministerium hat ebenfalls angekündigt, Soldaten zu entsenden, und hatte von einer «Erkundung» gesprochen, um Rahmenbedingungen für mögliche militärische Beiträge zur Unterstützung Dänemarks bei der Gewährleistung der Sicherheit in der Region auszuloten.

Macron sprach von «gemeinsamen Übungen», die Dänemark organisiert habe und die unter dem Namen «Operation Arctic Endurance» (auf Deutsch etwa: «Einsatz Arktische Ausdauer») liefen. Auch Schweden und Norwegen haben ihre Teilnahme zugesagt.

Das weitgehend autonome Grönland gehört zum Staatsgebiet Dänemarks, einem Nato-Mitglied. US-Präsident Donald Trump will die riesige Arktis-Insel jedoch den USA einverleiben. Auf die Drohungen ging Macron nach Angaben einer Regierungssprecherin am Mittwoch in einer Sitzung ein. Wenn die Souveränität eines europäischen und verbündeten Landes berührt würde, wären die daraus folgenden Konsequenzen beispiellos, sagte Macron demnach. Frankreich verfolge die Situation mit grösster Aufmerksamkeit und werde seine Massnahmen in voller Solidarität mit Dänemark und seiner Souveränität ergreifen. (sda/dpa)

FBI-Durchsuchung bei Reporterin der «Washington Post»
Beamte der US-Bundespolizei FBI haben die Wohnung einer Reporterin der «Washington Post» durchsucht. Die Massnahme steht nach Angaben der Zeitung selbst und der «New York Times» im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Regierungsangestellten. Dieser soll Geheimdienstberichte unerlaubt mit nach Hause genommen und weitergegeben haben, hiess es den Medienberichten zufolge im Durchsuchungsbefehl.
Zur Story