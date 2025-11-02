trüb und nass11°
DE | FR
burger
International
Frankreich

Shein verkauft Kinder-Sexpuppen – Frankreich nimmt Ermittlungen auf

Shein verkaufte Kinder-Sexpuppen – Frankreich nimmt Ermittlungen auf

Wegen des Verkaufs von kinderähnlichen Sexpuppen auf der Online-Verkaufsplattform Shein hat die französische Anti-Betrugsbehörde die Justiz eingeschaltet.
02.11.2025, 04:1802.11.2025, 04:18

Auf der Plattform seien Sexpuppen mit «kindlichem Aussehen» angeboten worden, erklärte die Behörde am Samstag.

shein sexpuppen
Solche Sexpuppen wurden auf Shein angeboten.Bild: screenshot x

Zudem seien die Puppen auf eine Art beschrieben worden, dass «an dem pädopornografischen Charakter kaum zu zweifeln» sei. Sie habe den Vorfall der Justiz gemeldet, erklärte die Anti-Betrugsbehörde.

Das Unternehmen teilte am Samstag mit, die Puppen seien «umgehend» von der Plattform entfernt worden. Es werde untersucht, wie die Anzeigen auf die Verkaufsplattform gelangen die Anbieter und die unternehmensinternen Kontrollen umgehen konnten. Zudem solle dafür gesorgt werden, dass nicht ähnliche Produkte von anderen Verkäufern angeboten werden könnten.

Ein von der Zeitung «Le Parisien» veröffentlichter Screenshot zeigt eine Sexpuppe mit dem Körperbau und dem Gesicht eines kleinen Mädchens und Teddy im Arm, flankiert von einer Produktbeschreibung mit klar sexuellem Unterton. Es sei nicht auszuschliessen, dass Kinder auf der Suche nach einer Puppe auf Shein mit ein paar Klicks zu dem Sexpuppen-Angebot weitergeleitet würden, sagte Anti-Betrugsbehördenchefin Alice Vilcot-Dutarte der Zeitung.

Die französischen Behörden hatten gegen die in China gegründete Online-Plattform in diesem Jahr bereits drei Strafen im Umfang von insgesamt 191 Millionen Euro verhängt – wegen Verstösse gegen Vorschriften für Online-Cookies, irreführender Werbung sowie nicht deklarierten Mikroplastiks in seinen Produkten.

Auch die EU ermittelt gegen Shein wegen möglicher Verstösse gegen EU-Gesetze zum Verbraucherschutz und die Regeln für Online-Plattformen. (sda/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Student mit über 100 km/h in 50er-Zone geblitzt – Bundesgericht hebt Urteil auf
2
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
3
Kalte Dusche für die Swiss: Jetzt kommt es zum Flotten-Fiasko
4
«Lukoil ist am Ende»: US-Sanktionen setzen Russland zu
5
27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
Meistkommentiert
1
Auch Papst Leo ist ein Fundi, glaubt er doch an den Satan und befürwortet den Exorzismus
2
«Die Millennials werden so viel erben wie keine Generation vor ihnen»
3
«Die Biden-Regierung wollte nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnt»
4
Der Mehrheit der Schweizer reicht ein Volksmehr zum EU-Vertragspaket
5
Warum der öffentliche Verkehr zurzeit trotz Kritik so erfolgreich ist wie nie
Meistgeteilt
1
Marc Giger trifft in Belgien doppelt +++ Aarau siegt in Überzahl weiter
2
Kim Kardashian verbreitet Verschwörungstheorie zur Mondlandung – nun kontert die Nasa
3
Amerikaner geben Republikanern Schuld an Shutdown +++ FBI vereitelt möglichen Anschlag
4
Alle 40 Sekunden ein Eigentor – Madagaskar-Meister fährt 0:149-Rekordpleite ein
5
Felipe Massa verliert in der letzten Kurve des Heim-GP den WM-Titel an Lewis Hamilton
Menschen in Zug in England niedergestochen – 9 lebensdrohlich verletzt
Anti-Terror-Einheiten der britischen Polizei ermitteln zu einem blutigen Angriff in einem Zug nahe der Stadt Huntingdon, bei dem mehrere Menschen niedergestochen wurden.
Zehn Personen wurden ins Krankenhaus gebracht, neun von ihnen mit mutmasslich lebensbedrohlichen Verletzungen. Das teilte die für den Schienenverkehr zuständige British Transport Police in der Nacht mit. Tote gab es demnach nicht, zwei Personen wurden festgenommen. Näheres zu den Hintergründen der Tat war zunächst nicht bekannt. Die Polizei stufte die Attacke als «schwerwiegenden Vorfall» ein.
Zur Story