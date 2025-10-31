freundlich
DE | FR
burger
Spass
Cute News

Cute News: Tiere mit lustigen Fellzeichnungen

27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻

31.10.2025, 06:1031.10.2025, 06:10
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Zeit für ein Special. Tiere mit speziellen Fellzeichnungen sind einfach immer toll anzusehen. Seien das nun Katzen mit «Augenbrauen» oder ein Huhn mit Herzchen auf ihren Federn – heute wird es garantiert «jööö», und das ganz ohne Verkleidung!

Ob er seine «Maske» extra für Halloween herausgeholt hat?

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1121888957199770241/
Bild: pinterest

Haha, ich habe den schöneren Hintern als du!

cute news tier kuh kalb https://ch.pinterest.com/pin/3799980930815666/
Bild: pinterest

Keine Cute News mehr verpassen:

Cute News

Bitte nicht weinen :(

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/nice-QgsoC9p#/t/aww
Bild: imgur

Er ist immer bereit für eine Überraschung:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198541892/
Bild: pinterest

Gemeinsam haben sie ein paar Augenbrauen.

cutenews tier katze https://www.reddit.com/r/CatsBeingCats/comments/1nz4nzi/no_dna_test_needed/
Bild: reddit

Wie cool sieht bitte dieses Fohlen aus?!

cute news tier fohlen pferd https://ch.pinterest.com/pin/26317979043492104/
Bild: pinterest

🥰

cute news tier katze https://imgur.com/gallery/heart-pqhgk1r#/t/aww
Bild: imgur

Suchbild:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/296674694178684912/
Bild: pinterest

Für immer verwirrt:

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/58476495158419479/
Bild: pinterest

Statt der Zunge gibt es heute die Nase der Woche:

cute news tier hund https://twitter.com/dog_rates/status/907272188641902594
Bild: x

Als hätte sie einen Anzug an. 🥹

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957181298383/
Bild: pinterest

C für Corina, oder? ODER?

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/120049146304295507/
Bild: pinterest

Doggo ist Tag und Nacht in einem:

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/3588874697678101/
Bild: pinterest

Hier kommen noch mehr Tiere mit beeindruckenden Fellzeichnungen:

1 / 28
26 Tiere mit ausserordentlichen Fellzeichnungen

Wie herzig! Die folgenden Fellzeichnungen sind einfach nur wundervoll und einzigartig.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen

Der hellste Stern am Katzenhimmel:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DN3PW-v3MCI/
Bild: instagram

Schon praktisch, so eine eingebaute Mütze.

cute news tier pferd https://ch.pinterest.com/pin/13651605114886027/
Bild: pinterest

Wenn man es wieder mit dem Eyeliner übertrieben hat:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957181298357/
Bild: pinterest

Hast du schon einmal eine verdächtige Katze gesehen?

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DIErGu8R8A6/
Bild: instagram

<3

cute news tier kuh https://ch.pinterest.com/pin/27584616463108815/
Bild: pinterest

Fast perfekt halbiert.

cute news tier vogel papagai https://www.flickr.com/photos/23506271@N06/26690893991
Bild: flickr

Auch Hühner können Herzchen auf ihren Federn tragen.

cute news tier huhn https://www.reddit.com/r/interestingasfuck/comments/cyt9fu/this_chicken_with_shaped_hearted_spots/#lightbox
Bild: reddit

Das hier braucht ein bisschen Kreativität:

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/aww/comments/zseg10/baby_goat_with_mini_goat_pattern_on_fur_oc/
Bild: reddit
Surprise
Bild: reddit

Zorro, wenn er als Katze wiedergeboren wird:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/3237030978354282/
Bild: pinterest

Wunderschön!

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957198535372/
Bild: pinterest

Helm oder Franseln?

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/297800594131964112/
Bild: pinterest

Oh, ein Death-Metal-Lama:

cute news tier llama https://www.reddit.com/r/Eyebleach/comments/15dxozc/not_your_traditional_aww_but_my_neighbors_llama/
Bild: reddit

Wenn der Drucker keine Tinte mehr hat:

cute news tier katze https://ch.pinterest.com/pin/1121888957200693474/
Bild: pinterest

Eine nette Geste zum Abschluss:

cute news tier katze https://www.instagram.com/p/DMuCt85OTnc/
Bild: instagram

Bitte nicht ernst nehmen, ich habe euch alle lieb! 🫶

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.

Mehr Cute News:

Cute News
25 Tier-Bilder und -Memes, die dich heute beglücken werden
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«Vogue» verabschiedet sich nach Tierschützer:innen-Protesten von Echtpelz 🦊 🚫
1 / 4
«Vogue» verabschiedet sich nach Tierschützer:innen-Protesten von Echtpelz 🦊 🚫
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Cow Cuddling»: Sabeth war mit Kühen kuscheln
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
Zuber nach 0:2 in Basel: «Wir hatten einen klaren Plan und der ist gut aufgegangen»
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Schweizer Handballer verlieren gegen Kroatien knapp ++ Dopingsperre von Walijewa bestätigt
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
Hier sind sie doch, hier sind sie. Kein Grund, so herumzuschreien.
Zur Story