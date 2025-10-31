27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻

Cute News, everybody!

Zeit für ein Special. Tiere mit speziellen Fellzeichnungen sind einfach immer toll anzusehen. Seien das nun Katzen mit «Augenbrauen» oder ein Huhn mit Herzchen auf ihren Federn – heute wird es garantiert «jööö», und das ganz ohne Verkleidung!

Ob er seine «Maske» extra für Halloween herausgeholt hat?

Haha, ich habe den schöneren Hintern als du!

Bitte nicht weinen :(

Er ist immer bereit für eine Überraschung:

Gemeinsam haben sie ein paar Augenbrauen.

Wie cool sieht bitte dieses Fohlen aus?!

🥰

Suchbild:

Für immer verwirrt:

Statt der Zunge gibt es heute die Nase der Woche:

Als hätte sie einen Anzug an. 🥹

C für Corina, oder? ODER?

Doggo ist Tag und Nacht in einem:

Hier kommen noch mehr Tiere mit beeindruckenden Fellzeichnungen:

Wie herzig! Die folgenden Fellzeichnungen sind einfach nur wundervoll und einzigartig.

Der hellste Stern am Katzenhimmel:

Schon praktisch, so eine eingebaute Mütze.

Wenn man es wieder mit dem Eyeliner übertrieben hat:

Hast du schon einmal eine verdächtige Katze gesehen?

<3

Fast perfekt halbiert.

Auch Hühner können Herzchen auf ihren Federn tragen.

Das hier braucht ein bisschen Kreativität:

Bild: reddit

Zorro, wenn er als Katze wiedergeboren wird:

Wunderschön!

Helm oder Franseln?

Oh, ein Death-Metal-Lama:

Wenn der Drucker keine Tinte mehr hat:

Eine nette Geste zum Abschluss:

Bitte nicht ernst nehmen, ich habe euch alle lieb! 🫶

Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!