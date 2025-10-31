27 Tiere mit aussergewöhnlichen Fellzeichnungen 👻
Cute News, everybody!
Zeit für ein Special. Tiere mit speziellen Fellzeichnungen sind einfach immer toll anzusehen. Seien das nun Katzen mit «Augenbrauen» oder ein Huhn mit Herzchen auf ihren Federn – heute wird es garantiert «jööö», und das ganz ohne Verkleidung!
Ob er seine «Maske» extra für Halloween herausgeholt hat?
Haha, ich habe den schöneren Hintern als du!
Keine Cute News mehr verpassen:
Bitte nicht weinen :(
Er ist immer bereit für eine Überraschung:
Gemeinsam haben sie ein paar Augenbrauen.
Wie cool sieht bitte dieses Fohlen aus?!
🥰
Suchbild:
Für immer verwirrt:
Statt der Zunge gibt es heute die Nase der Woche:
Als hätte sie einen Anzug an. 🥹
C für Corina, oder? ODER?
Doggo ist Tag und Nacht in einem:
Hier kommen noch mehr Tiere mit beeindruckenden Fellzeichnungen:
Der hellste Stern am Katzenhimmel:
Schon praktisch, so eine eingebaute Mütze.
Wenn man es wieder mit dem Eyeliner übertrieben hat:
Hast du schon einmal eine verdächtige Katze gesehen?
<3
Fast perfekt halbiert.
Auch Hühner können Herzchen auf ihren Federn tragen.
Das hier braucht ein bisschen Kreativität:
Zorro, wenn er als Katze wiedergeboren wird:
Wunderschön!
Helm oder Franseln?
Oh, ein Death-Metal-Lama:
Wenn der Drucker keine Tinte mehr hat:
Eine nette Geste zum Abschluss:
Bitte nicht ernst nehmen, ich habe euch alle lieb! 🫶
Jetzt bist du dran! Teile deine besten Tierbilder in der Kommentarspalte!
Was sind die Cute News?
Jeden Freitagmorgen ab 6 Uhr findest du auf watson die Cute News. Es ist eine Sammlung von lustigen und herzigen Tierbildern und -Videos, die vergangene Woche im Internet viral gingen. In der Kommentarspalte geht es mit den User-Inputs weiter.