Halloween

Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert

Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert

Halloween ist vorbei, Mariah Careys Weihnachtssong darf nun wieder rauf und runter laufen. Doch davor werfen wir noch einen Blick auf die Kostüme der Stars.
01.11.2025, 17:2001.11.2025, 17:38

Lady Gaga verwandelt sich in einen Garten Eden

Familie Bieber inszeniert sich als «Die Unglaublichen»

Ed Sheeran als Pennywise – der Clown aus Stephen Kings Film «Es»

«Halloween is so cheesy», schreibt Lizzo unter ihr Bild

Mariah Carey verbrachte Halloween in Japan

Paris Hilton verkleidet als Amber Sweet aus dem Horrorfilm «Repo! The Genetic Opera»

Keke Palmer und ihr Sohn als Snoop Dogg und Bow Wow

«It’s giving ‹Desperate Housewives› ...», so Madonna

Julia Fox wurde für ihre Halloween-Verkleidung als blutüberströmte Jackie Kennedy Onassis stark kritisiert. Auf Instagram verteidigte sie ihren Look und erklärte, es handele sich nicht um ein Kostüm, sondern um ein Statement

Demi Lovato feiert Halloween mit einer Neuauflage ihres Memes «Poot Lovato»

Cara Delevingne als Ziggy Stardust – eine Hommage an David Bowie

Jade Thirlwall verwandelte sich in Greta aus dem Kultfilm «Gremlins – Kleine Monster»

Janelle Monáe als der Kater mit Hut

Und wie hast du dich verkleidet?

Kultfilme für Halloween
Kultfilme für Halloween

Der Weisse Hai - 1975
Halloween-Verkleidungstag 2025 bei watson
