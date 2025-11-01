Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert
Halloween ist vorbei, Mariah Careys Weihnachtssong darf nun wieder rauf und runter laufen. Doch davor werfen wir noch einen Blick auf die Kostüme der Stars.
Lady Gaga verwandelt sich in einen Garten Eden
Familie Bieber inszeniert sich als «Die Unglaublichen»
Ed Sheeran als Pennywise – der Clown aus Stephen Kings Film «Es»
«Halloween is so cheesy», schreibt Lizzo unter ihr Bild
Mariah Carey verbrachte Halloween in Japan
Paris Hilton verkleidet als Amber Sweet aus dem Horrorfilm «Repo! The Genetic Opera»
Keke Palmer und ihr Sohn als Snoop Dogg und Bow Wow
«It’s giving ‹Desperate Housewives› ...», so Madonna
Julia Fox wurde für ihre Halloween-Verkleidung als blutüberströmte Jackie Kennedy Onassis stark kritisiert. Auf Instagram verteidigte sie ihren Look und erklärte, es handele sich nicht um ein Kostüm, sondern um ein Statement
Jack Schlossberg, Enkel von John F. Kennedy und Jackie Kennedy bezeichnet das Outfit als «abstossend» und «gefährlich». Er wirft Julia Fox vor, politische Gewalt zu verherrlichen.
Julia Fox glorifying political violence is disgusting, desperate and dangerous. I’m sure her late grandmother would agree.— Jack Schlossberg (@JBKSchlossberg) October 31, 2025
Demi Lovato feiert Halloween mit einer Neuauflage ihres Memes «Poot Lovato»
Cara Delevingne als Ziggy Stardust – eine Hommage an David Bowie
Jade Thirlwall verwandelte sich in Greta aus dem Kultfilm «Gremlins – Kleine Monster»
Janelle Monáe als der Kater mit Hut
Und wie hast du dich verkleidet?
