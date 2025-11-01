Die Halloween-Outfits der Stars – eines davon wird kontrovers diskutiert

Halloween ist vorbei, Mariah Careys Weihnachtssong darf nun wieder rauf und runter laufen. Doch davor werfen wir noch einen Blick auf die Kostüme der Stars.

Julia Fox wurde für ihre Halloween-Verkleidung als blutüberströmte Jackie Kennedy Onassis stark kritisiert. Auf Instagram verteidigte sie ihren Look und erklärte, es handele sich nicht um ein Kostüm, sondern um ein Statement Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Julia Fox (@juliafox)

(cst)