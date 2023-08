Überfall auf Pariser Juwelier – Ermittlungen nach Millionenraub

Nach einem bewaffneten Überfall auf ein Pariser Juweliergeschäft laufen die Ermittlungen auf Hochtouren.

Bei dem Überfall wurden Schmuck und Uhren im Wert von 10 bis 15 Millionen Euro gestohlen, wie die Pariser Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Laut den Angaben wurde die Spezialeinheit der Such- und Eingreifbrigade BRB mit dem Fall beauftragt. Der Überfall ereignete sich am Dienstag gegen 13 Uhr im Herzen von Paris in der berühmten Rue de la Paix - nur wenige Meter vom Place Vendôme entfernt.

Wie der Fernsehsender BFMTV berichtete, soll es sich bei den Tätern um zwei Männer und eine Frau handeln. Einer der Männer soll mit einer Pistole mit Schalldämpfer bewaffnet gewesen ein. Es wurde bei dem Überfall niemand verletzt.

Zwei der Verdächtigen wurden beim Verlassen des Geschäfts von einer Augenzeugin gefilmt. Auf dem von dem Sender gezeigten Bildmaterial sind zwei Männer zu sehen - einer trägt einen schwarzen Anzug und eine Tasche in der Hand, ein anderer einen grauen Anzug, eine weisse Mütze und weisse Turnschuhe. Erst Ende April wurde in dem Viertel ein Juweliergeschäft überfallen. (sda/dpa)