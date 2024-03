Neue Ermittlungen gegen Gérard Depardieu wegen sexuellen Übergriffs

Der «Super Tuesday» steht in den USA an – darum geht es

Im US-Präsidentschaftswahlkampf steht an diesem Dienstag der nächste grosse Meilenstein an. Am Super Tuesday stehen in zahlreichen Staaten Vorwahlen beider Parteien an – hier sind die jüngsten Infos und die Ausgangslage im Überblick.

Am «Super Tuesday» halten die Republikaner und Demokraten in mehr als einem Dutzend Bundesstaaten parteiinterne Vorwahlen ab, unter anderem in Alabama, Kalifornien, Colorado, Maine, Minnesota, North Carolina, Texas und Virginia. Abgestimmt wird dort darüber, wer für die beiden Parteien jeweils bei der Präsidentenwahl Anfang November als Kandidat ins Rennen gehen soll. Bei Parteitagen im Sommer werden die Kandidaten dann offiziell gekürt.