International
Frankreich

Nicolas Sarkozy kann Gefängnis in Frankreich bereits wieder verlassen

Nach nur 3 Wochen: Nicolas Sarkozy kommt bereits wieder aus dem Gefängnis

10.11.2025, 13:4610.11.2025, 14:02

Nach nur 20 Tagen kann Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy das Gefängnis unter gerichtlicher Aufsicht wieder verlassen. Das hat ein Pariser Gericht am Montag mitgeteilt. Gleichzeitig ordnete dieses aber strenge Auflagen an. So darf der 70-Jährige etwa das Land nicht verlassen und Justizminister Gerald Darmanin nicht treffen.

epa12469274 Former French President Nicolas Sarkozy leaves his family home the day he is due to enter prison in Paris, France, 21 October 2025. Nicolas Sarkozy will serve his five-year sentence at La ...
Kommt wieder aus dem Gefängnis: Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy.Bild: keystone

Sarkozy war nach seiner Verurteilung in Berufung gegangen. Wegen der vorläufigen Vollstreckung der Strafe musste er am 21. Oktober aber trotzdem ins Gefängnis. Gleichzeitig blieb ihm damit die Möglichkeit offen, um eine Freilassung aus dem Gefängnis zu bitten.

Sarkozy war wegen einer kriminellen Verschwörung in der sogenannten Libyen-Affäre zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Konkret ging es um illegale Wahlkampffinanzierung. Sarkozy war von 2007 bis 2012 Präsident Frankreichs gewesen. Die Vorwürfe bestreitet er bis heute. (dab)

Mehr folgt in Kürze ...

Mehr zu Sarkozy:
