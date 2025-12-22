Nebel
Neuer Flugzeugträger: Frankreich baut das grösste Kriegsschiff Europas

Neuer Flugzeugträger: Frankreich baut das grösste Kriegsschiff Europas

310 m lang, Platz für 2'000 Besatzungsmitglieder und 30 Jets: Frankreich startet den Bau seines Mega-Flugzeugträgers – das einzige atomgetriebene Kriegsschiff Europas.
Anna-Lena Janzen / t-online
Frankreich will mit dem Bau eines grösseren und moderneren Flugzeugträgers seine Stellung als Seemacht ausbauen. Präsident Emmanuel Macron bestätigte am Sonntag entsprechende Pläne, die er bereits 2020 vorgestellt hatte. Das atomar betriebene Schiff solle den in die Jahre gekommenen Flugzeugträger «Charles de Gaulle» ersetzen.

charles de gaulle aircraft carrier
Flugzeugträger Charles de Gaulle soll ab 2038 durch ein moderneres Schiff ersetzt werden.Bild: imago

Mit rund 80'000 Tonnen Verdrängung wird er fast doppelt so schwer wie sein Vorgänger sein, 310 Meter lang, 85 Meter breit, Platz für 30 Kampfflugzeuge und 2'000 Besatzungsmitglieder bieten. Die Kosten für das Projekt, das unter dem Namen «Porte-Avions Nouvelle Génération» (PANG) bekannt ist, werden auf 10,25 Milliarden Euro geschätzt.

Das Schiff wäre das grösste jemals in Europa gebaute Kriegsschiff. Ausser Frankreich verfügen in Europa nur Grossbritannien, Italien und Spanien über Flugzeugträger. Die USA besitzen elf dieser Schiffe, China drei.

«In Zeiten von Aggressoren müssen wir stark sein, um gefürchtet zu werden. Ich habe beschlossen, Frankreich mit einem neuen Flugzeugträger auszustatten», sagte Präsident Emmanuel Macron bei einer Weihnachtsfeier vor rund 900 französischen Soldaten auf einem französischen Militärstützpunkt in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten, nahe der strategisch wichtigen Strasse von Hormus.

«Die Entscheidung, dieses gewaltige Programm auf den Weg zu bringen, ist diese Woche gefallen», so Macron. Der Bau des Schiffes werde auch die französische Industrie stärken, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen.

Einsatzbereit ab 2038

Verteidigungsministerin Catherine Vautrin schrieb auf der Plattform X, das neue Schiff werde 2038 in Dienst gestellt. Dies ist der Zeitpunkt, zu dem die «Charles de Gaulle» voraussichtlich den Dienst aufgeben wird. Dieser Flugzeugträger war 2001 in Betrieb gegangen, etwa 15 Jahre nachdem der Auftrag dafür erteilt worden war.

Einige französische Abgeordnete aus der Mitte und dem gemässigten linken Lager hatten zuletzt eine Verschiebung des Projekts gefordert. Sie verwiesen auf die angespannten Staatsfinanzen des Landes. Frankreich ist eine der führenden Militärmächte Europas und eine von nur fünf offiziellen Atommächten.

