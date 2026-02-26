Weil die sportliche Entwicklung im Red-Bull-Kosmos auch nach über einem Jahr mit Jürgen Klopp als Head of Global Soccer nicht zufriedenstellend ist, könnte die Zusammenarbeit bereits in diesem Sommer beendet werden. Leipzig könnte die Champions League wieder verpassen, Leeds und Paris FC sind im Abstiegskampf. Wie die «Salzburger Nachrichten» berichten, sei Klopp bei Red Bull daher «nicht mehr unumstritten». Sollte er um eine Freigabe bitten, würde man ihm keine Steine in den Weg legen. Klopp wäre wohl bei jedem Topklub eine Option, sollte der frühere Liverpool- und Dortmund-Coach an die Seitenlinie zurückkehren.
Als Favorit auf die Nachfolge als Fussball-Chef bei Red Bull gilt demnach Oliver Glasner, der Crystal Palace Ende Saison verlassen wird. (nih)
