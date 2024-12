Skiliftpanne in Frankreich: 240 Skifahrer stecken auf Sesseln fest

Wegen eines defekten Sessellifts haben in den französischen Alpen am Dienstag rund 240 Skifahrer und Skifahrerinnen vorübergehend festgesessen.

Wie die Behörden des Départements Hautes-Alpes mitteilten, blockierte gegen 13 Uhr ein Sessellift wegen einer Strompanne.

240 Skifahrerinnen und Skifahrer mussten von den Sesseln befreit werden. (Symbolbild) Bild: keystone

«Wegen eines Stromausfalls an den Motoren funktioniert der Sessellift Festoure an der Skistation Superdévoluy nicht», hiess es in einer Mitteilung.

Bei der anschliessenden Evakuierung war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Die Bergung der 240 Skifahrer wurde nach Angaben der Präfektur am späten Nachmittag abgeschlossen.

Das Skigebiet Dévoluy liegt in 1500 bis 2500 Metern Höhe zwischen Gap und Grenoble. Neben der Station Superdévoluy gibt es noch die Station La Joue du Loup. (sda/afp)