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43 Jahre nach Pariser Anschlag – Verdächtiger an Frankreich ausgeliefert

The scene of the terror attack on Jewish restaurant and deli, Jo Goldenberg, in Paris, France on Aug. 9, 1982. The attack left six dead and many injured. (AP Photo/ Lionel Cironneau)
Das Restaurant „Jo Goldenberg“ in Paris nach dem Anschlag vom 9. August 1982Bild: AP

43 Jahre nach Anschlag in Paris – Verdächtiger ausgeliefert

17.04.2026, 07:4417.04.2026, 07:44

Mehr als 43 Jahre nach einem Terroranschlag auf ein jüdisches Restaurant in Paris ist einer der Hauptverdächtigen aus den Palästinensergebieten nach Frankreich ausgeliefert worden. Der Verdächtige werde nun einem Richter vorgeführt, damit ihm die gegen ihn erhobenen Anklagepunkte im Hinblick auf ein Gerichtsverfahren mitgeteilt werden, hiess es aus dem Élysée-Palast. Die Antiterror-Staatsanwaltschaft hatte die Auslieferung des 72-Jährigen beantragt. Bei dem Anschlag kamen 6 Menschen ums Leben, 22 wurden verletzt.

Am 9. August 1982 überfiel ein Terrorkommando das jüdische Restaurant «Jo Goldenberg» im Pariser Marais-Viertel. Nachdem die Terroristen eine Handgranate durchs Fenster geworfen hatten, feuerten sie im Speisesaal mit Maschinenpistolen um sich. Auf der Flucht schossen sie in der belebten Rue des Rosiers im jüdischen Viertel auf Passanten und entkamen durch Seitenstrassen. Die Terrortat wurde später der palästinensischen Gruppe Abu Nidal zugeschrieben. Der Anschlag hatte die jüdische Gemeinschaft in Paris erschüttert.

Macron dankt palästinensischen Behörden

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dankte den palästinensischen Behörden für die Auslieferung des Verdächtigen. Mehr als 43 Jahre nach dem Anschlag sei dies ein entscheidender Schritt, damit Gerechtigkeit walten und ein Prozess gegen die verschiedenen Verdächtigen bald geführt werden könne.

Gegen den nun Ausgelieferten lag nach französischen Medienberichten auch ein deutscher Haftbefehl im Zusammenhang mit einem Anschlag auf den Frankfurter Flughafen 1985 vor. Unter anderem stand er demnach auch wegen eines Anschlags auf eine Synagoge in Rom 1982 im Visier der Ermittler.

Das Goldenberg mit seinem Apfelstrudel war lange Zeit ein Symbol für die jüdische Kultur in Paris. Nach dem Anschlag gab es zwischenzeitlich Überlegungen, aus dem Restaurant eine Gedenkstätte zu machen. (nil/sda/dpa)

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