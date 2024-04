Französische Polizei entdeckt 70 Kilo Haschisch bei Bürgermeisterin

Bei weiteren Razzien in Avallon wurden zudem 983 Gramm Kokain, 7000 Euro in bar und etwa 20 Goldbarren beschlagnahmt. Die Ermittlungen fanden im Rahmen einer Ende März begonnenen landesweiten Kampagne zur Bekämpfung des Drogenhandels statt. (saw/sda/afp)

Im Rahmen wochenlanger Ermittlungen wegen illegalen Drogenhandels durchsuchten Polizisten das Wohnhaus der Bürgermeisterin, das Rathaus und die Apotheke, in der Habsaoui arbeitet, wie die zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen wurden in ihrem Haus 70 Kilo Haschisch sichergestellt.

Die Bürgermeisterin einer französischen Kleinstadt ist nach dem Fund von 70 Kilogramm Haschisch in ihrem Haus festgenommen worden. Neben Jamilah Habsaoui, die seit 2021 Bürgermeisterin von Avallon ist, wurden zwei ihrer Brüder und weitere Verdächtige festgenommen.

Während Deutschland Cannabis legalisiert, haben die dänischen Hippies in Kopenhagens Viertel Christiania die Nase voll von der Bandenkriminalität – und greifen zu drastischen Mitteln.

In der legendären Kommune Christiania in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen haben Anwohner am Samstag die seit Längerem für Drogenkriminalität berüchtigte «Pusher Street» buchstäblich eigenhändig abgetragen.