Ermittlungen gegen französischen Bischof wegen Vergewaltigungsversuch

Gegen einen katholischen Bischof in Frankreich wird wegen versuchter Vergewaltigung ermittelt. Dem Bischof des westfranzösischen La Rochelle werde vorgeworfen, vor zehn Jahren im kirchlichen Umfeld versucht zu haben, einen erwachsenen Mann zu vergewaltigen, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris am Montag mit. Der von der Kirche im Sommer bereits suspendierte Bischof (70) sei unter Justizaufsicht gestellt worden und ihm sei ein Kontaktverbot zu dem mutmasslichen Opfer und zu Zeugen auferlegt worden. Die Kirche selber hatte die Staatsanwaltschaft im Mai über die Vorwürfe gegen den Geistlichen in Kenntnis gesetzt.

Die französische Bischofskonferenz teilte am Montag mit, dass die Anklage sich auf Vorfälle beziehe, die der Bischof bestreite. Der Bischof habe ein legitimes Anrecht auf die Unschuldsvermutung. Zugleich drückte die Kirche ihre Sorge um die betroffene Person aus und bekräftigte ihr Vertrauen in die Justiz. (sda/dpa)