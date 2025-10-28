freundlich15°
Frankreich

Interpol und deutsche Polizei fahnden nach gestohlenem Louvre Schmuck

Interpol und deutsche Polizei fahnden nach Louvre-Juwelen

28.10.2025, 14:2228.10.2025, 14:22

Nach dem spektakulären Einbruch in den Pariser Louvre sind die internationale Polizeiorganisation Interpol und auch Deutschlands Bundeskriminalamt in die Fahndung einbezogen.

Diadem Louvre
Am 19. Oktober wurde Schmuck im Wert von 88 Millionen aus dem Louvre geklaut.Bild: Stéphane Maréchalle/Musée du Louvre

Beide Einrichtungen veröffentlichten ein Foto der entwendeten Juwelen und baten um Mithilfe bei der Aufklärung des Falls und der Wiederbeschaffung der Beute. Interpol nahm die in Paris entwendeten Juwelen in seine Datenbank gestohlener Kunstobjekte auf, in der insgesamt rund 57'000 Objekte erfasst sind.

Bei dem Einbruch am 19. Oktober wurden Juwelen im geschätzten Wert von 88 Millionen Euro entwendet – ein Diebstahl, der nicht nur Entsetzen, sondern auch scharfe Kritik an den Sicherheitsvorkehrungen des weltberühmten Museums ausgelöst hat.

Verbesserungen bei Sicherheit im Louvre gefordert

Der Präsident der Kulturkommission im französischen Senat, Laurent Lafon, mahnte zügige Verbesserungen der Sicherheitsvorkehrungen an. «Wir haben es hier mit einer Sicherheitsorganisation zu tun, die nicht den Erwartungen entspricht, die man an ein Museum stellen kann», sagte Lafon nach einem Ortstermin im Louvre und verwies auf «zahlreiche Verbesserungen, die noch vorgenommen werden müssen, unter anderem, was die Videoüberwachung angeht.»

Paris, France March 2, 2023 - Session at the French senate to examine the government s proposed pension reform - Laurent Lafon POLITIQUE, SENAT, REFORME DES RETRAITES PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: ...
Präsident der Kulturkommission, Laurent Lafon.Bild: www.imago-images.de

Am Samstag waren zwei bereits wegen Diebstahls polizeibekannte Tatverdächtige festgenommen worden, die die Fahnder anhand von DNA-Spuren ausfindig gemacht hatten. Wie die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Ermittler berichtete, berufen die beiden sich bei der Vernehmung durch die Fahnder auf ihr Schweigerecht. Von den beiden flüchtigen mutmasslichen Komplizen und der Beute fehlt bisher jede Spur. (sda/dpa)

Gestohlener Schmuck Louvre
1 / 12
Gestohlener Schmuck Louvre

Aus dem Louvre wurden 9 Schmuckstücke gestohlen. Eines konnte gefunden werden.
Firma wirbt mit Aufzug, den die Louvre-Diebe benutzen
Video: watson
