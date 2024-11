ÖVP arbeitet in Vorarlberg mit FPÖ zusammen

Bei den aktuellen Sondierungen auf Bundesebene – Österreich hatte am 29. September ein neues Parlament gewählt – lehnt die ÖVP eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ab, solange der Parteichef der Rechtspopulisten, Herbert Kickl, auf einem Regierungsamt besteht. (sda/dpa)

Die Vorstände der beiden Parteien segneten das Koalitionspapier am Montagabend jeweils einstimmig ab. Die Inhalte des Regierungsprogramms bis 2029 sowie die Ressortverteilung sollen am Dienstag öffentlich vorgestellt werden.

Ein 34-jähriger Schweizer ist in seinem Zimmer in Jakarta tot aufgefunden worden. Das Aussendepartement hat Kenntnis vom Todesfall, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag mitteilte.