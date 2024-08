Nobelpreisträger soll Bangladesch übergangsweise regieren

Mehr «International»

Friedensnobelpreisträger Muhammad Yunus soll eine Übergangsregierung in Bangladesch anführen. Das bestätigte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin der Deutschen Presse-Agentur. Die offizielle Ernennung sei noch nicht erfolgt. Yunus sei bereit, das Amt zu übernehmen, zitierte der Sender BBC Bangla eine Sprecherin des Nobelpreisträgers.

Muhammad Yunus. Bild: keystone

Erst am Montag war die zuletzt zunehmend autokratisch regierende Ministerpräsidentin Sheikh Hasina nach Massenprotesten ausser Landes geflohen.

Der 84-jährige Yunus soll demnach bis zu bis einer Neuwahl an der Macht bleiben. Wann diese stattfinden soll, ist bislang unklar. Yunus sei die von den Demonstranten gewünschte Person für die Aufgabe, sagte Studentenführer Nahid Islam. In dem südasiatischen Land war es in den vergangenen Wochen zu Demonstrationen und Unruhen gekommen.

Relative Ruhe nach Gewalt

Nach den wochenlangen Demonstrationen, die am Montag mit dem Sturm des Palastes von Regierungschefin Hasina und ihrer Flucht ins Ausland einen Höhepunkt erreichten, war die Lage auf den Strassen der Hauptstadt Dhaka am Morgen vorwiegend ruhig. Eine von Hasina verhängte Ausgangssperre wurde wieder aufgehoben. Auf den Strassen waren aber nur wenige Menschen - auch aus Sorge, es könnte erneut zu Zusammenstössen kommen.

Noch in der Nacht davor soll es Berichten zufolge zu weiterer Gewalt gekommen sein. Mehr als hundert Menschen seien im ganzen Land getötet worden, berichteten lokale Medien unter anderem unter Berufung auf örtliche Behörden. Bei den Opfern soll es sich demnach vorwiegend um Gefolgsleute von Hasina gehandelt haben.

Protestierende haben den Berichten zufolge auch Häuser von Parteiangehörigen von Hasinas Awami-Liga gestürmt und geplündert.

Ex-Premierministerin aus Hausarrest entlassen

Hasina war die vergangenen 15 Jahre ununterbrochen Regierungschefin. Menschenrechtsorganisationen warfen ihr vor, gezielt gegen Kritiker vorgegangen zu sein. Tausende wurden verhaftet. «Ein Grund für die breite Unterstützung der Protestbewegung ist die Tatsache, dass das Land seit 15 Jahren keine Wahlen mit echter Konkurrenz gesehen hat», erklärte Experte Kean.

Die jetzige Krise sei eine Möglichkeit, das Land wieder in Richtung echte Demokratie zu führen. Auch hoffe er auf Reformen.

Unterdessen teilte das Büro von Präsident Mohammed Shahabuddin mit, dass die frühere Regierungschefin und politische Rivalin von Hasina, Khaleda Zia, nach Jahren unter Hausarrest wieder frei sei - nur Tage vor ihrem 79. Geburtstag. Sie war 2018 nach Vorwürfen der Veruntreuung von Geldern, die für Waisen gedacht waren, zunächst ins Gefängnis gekommen.

Später war sie im Hausarrest. Es wurde auch angekündigt, dass im Zuge der Proteste festgenommene Demonstranten freigelassen werden sollen. Örtlichen Medienberichten zufolge wurden mehr als zehntausend Menschen in den vergangenen Wochen festgenommen.

Bei den Protesten seit Juli hatten zunächst Studierende die geplante Wiedereinführung einer kontroversen Quotenregelung für Jobs im Öffentlichen Dienst kritisiert, die später vom Obersten Gericht zurückgedreht wurde. Aber auch danach weiteten sich die Unruhen aus.

Mehr und mehr Bevölkerungsgruppen forderten den Rücktritt Hasinas. Die Regierungschefin versuchte, die Proteste mit aller Härte niederzuschlagen. Sie ordnete Ausgangssperren an, blockierte zeitweise das Internet und schicke Polizei sowie Armee durch das Land. Bei Zusammenstössen mit Demonstranten wurden örtlichen Medienberichten zufolge mehr als 300 Menschen getötet.

«Hasina besiegelte ihr Schicksal, als sie beschloss, auf die Proteste mit Brutalität und Arroganz zu reagieren, anstatt einen ernsthaften Dialog mit den Protestführern zu führen», sagte Crisis Group-Experte Kean. (hkl/sda/dpa)