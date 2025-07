Trump leidet an chronischer Erkrankung

Leavitt erklärte in einem Statement, dass dies bei Menschen über 70 nicht unüblich sei. In den letzten paar Wochen habe Trump bemerkt, dass seine Beine im unteren Teil leicht geschwollen waren. Eine Thrombose oder eine arterielle Erkrankung habe man nicht feststellen können. Auch Herzprobleme seien keine diagnostiziert worden.

Karoline Leavitt, Sprecherin des Weissen Hauses bestätigte die Diagnose an einer Pressekonferenz. Demnach leidet Trump an einer chronischen venösen Insuffizienz. Dies wurde festgestellt, als er wegen seiner geschwollenen Beine untersucht wurde.

Gotthard-Gebühr? So viel kostet die Tunnel-Durchfahrt in anderen Ländern

Syriens Präsident verurteilt Israels Angriffe auf Damaskus

Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa hat die israelischen Luftangriffe auf Damaskus scharf verurteilt. Israel versuche, sein Land in einen Krieg hineinzuziehen, sagte al-Scharaa in einer am Morgen übertragenen Ansprache an seine Landsleute.