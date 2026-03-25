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Frederiksen reicht nach Wahlschlappe in Dänemark Regierungsrücktritt ein

Frederiksen reicht nach Wahlschlappe Regierungsrücktritt ein

25.03.2026, 11:1825.03.2026, 11:18

Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat nach dem schlechten Abschneiden ihrer Koalition bei der Parlamentswahl den Rücktritt der Regierung bei König Frederik X. eingereicht. Das teilte das Königshaus am Mittwoch mit.

Denmark&#039;s Prime Minister and chair of the Social Democrats, Mette Frederiksen, speaks during the election celebration in the Faellessalen at Christiansborg, in Copenhagen, early Wednesday, March ...
Mette Frederiksen und die Sozialdemokraten schnitten bei den Wahlen so schlecht ab wie lange nicht mehr.Bild: keystone

Damit macht die Sozialdemokratin den Weg für die Bildung einer neuen Regierung frei, die sie selbst wieder führen möchte. Ob sie den Sondierungsauftrag erhält, ist noch unklar. Zwar waren Frederiksens Sozialdemokraten bei der Wahl erneut stärkste Partei geworden. Für eine Mehrheit des links-grünen Lagers reicht das Ergebnis aber nicht.

«Königsrunde» beginnt

Nach dem Regierungsrücktritt empfängt der dänische König die Chefs aller zwölf Parlamentsparteien nacheinander zur sogenannten «Königsrunde» im Palast. Sie lassen Frederik X. wissen, wen sie als künftigen Regierungschef oder Leiter der Sondierungen unterstützen. Auf dieser Grundlage entscheidet der Monarch laut Tradition darüber, wer als Erstes versuchen darf, eine Koalition auf die Beine zu stellen, die keine Mehrheit gegen sich hat. Für Frederik X. ist es nach seiner Thronübernahme im Januar 2024 die erste «Königsrunde». (dab/sda/dpa)

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