immer wieder Schnee
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Bolsonaro erklärt Eingriff an Fussfessel mit Halluzinationen

epa12377399 Brazilian former President Jair Bolsonaro waves upon arriving at his home in Brasilia, Brazil, 14 September 2025. Bolsonaro returned to house arrest at his residence in Brasilia hours afte ...
Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro wurde festgenommen.Bild: keystone

Bolsonaro erklärt Eingriff an Fussfessel mit Halluzinationen und Paranoia

23.11.2025, 20:3423.11.2025, 20:34

Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro hat die Beschädigung seiner elektronischen Fussfessel mit Halluzinationen infolge von Medikamenten erklärt und eine Fluchtabsicht bestritten. «Der Zeuge (Bolsonaro) erklärte, dass er eine »Halluzination« hatte, dass die Fussfessel abgehört werde, und er daher versucht habe, die Abdeckung zu öffnen», zitierte das Nachrichtenportal «G1» aus dem Protokoll der Anhörung.

Der Ex-Präsident war am Samstagmorgen (Ortszeit) präventiv festgenommen worden, nachdem ein Alarm des Überwachungsgeräts eine mögliche Manipulation angezeigt hatte. In einem später vom Gericht veröffentlichten Video gab er zu, mit einem Lötkolben an dem Gerät gearbeitet zu haben – «aus Neugier», wie er sagte. Aufnahmen zeigen ein angeschmortes Kunststoffgehäuse der Fussfessel.

Bolsonaro: «Gewisse Paranoia» entwickelt

Der 70-Jährige gab laut Anhörung an, aufgrund der Medikamente «eine gewisse Paranoia» entwickelt und die Manipulation kurz nach Mitternacht begonnen zu haben. Danach sei er «wieder zur Vernunft gekommen» und habe aufgehört. Ein Durchtrennen der Fessel habe es nicht gegeben, auch eine Fluchtabsicht bestritt Bolsonaro demnach.

Die Präventivhaft war vom Obersten Richter Alexandre de Moraes angeordnet worden. Als Gründe nannte er unter anderem die Beschädigung des Überwachungsgeräts und eine Mahnwache vor Bolsonaros Haus, zu der dessen Sohn, Senator Flávio Bolsonaro, aufgerufen hatte. Ein mögliches Chaos hätte die Kontrolle des Hausarrests erschweren und eine Flucht erleichtern können, urteilte der Richter. Bolsonaro sagte den Berichten zufolge, dass die Mahnwache 700 Meter entfernt gewesen sei, sodass keine Fluchtmöglichkeit bestanden habe.

Bolsonaro war zuletzt wegen Verstössen gegen gerichtliche Auflagen im Hausarrest. Die Präventivhaft ist nicht Teil der Vollstreckung der Strafe wegen eines versuchten Staatsstreichs, für die er im September zu über 27 Jahren Haft verurteilt worden war. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, mit einer Vollstreckung wurde zuletzt kommende Woche gerechnet. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Klimagipfel: UN-Chef Guterres warnt vor «gefährlicher Lücke»
UN-Generalsekretär António Guterres hat das Ergebnis der Klimakonferenz COP30 als wichtigen Fortschritt gewürdigt, zugleich jedoch vor weiteren gefährlich grossen Lücken im globalen Klimaschutz gewarnt.
In einer Erklärung zum Abschluss des Gipfels im brasilianischen Belém lobte er, dass die Staatengemeinschaft trotz geopolitischer Spannungen einen Konsens erzielt habe. Dennoch seien die Beschlüsse nicht annähernd weitreichend genug gewesen, um einen weiteren Temperaturanstieg und damit irreversible Kipppunkte zu vermeiden. «Ich kann nicht so tun, als habe die COP30 alles Nötige geliefert», sagte Guterres laut Mitteilung.
Zur Story