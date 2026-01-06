bedeckt-5°
DE | FR
burger
International
Gesellschaft & Politik

Ukraine: Britischer Premier Starmer stellt Truppeneinsätze in Aussicht

Britischer Premier stellt Truppeneinsätze in der Ukraine in Aussicht

06.01.2026, 20:5406.01.2026, 20:54

Der britische Premierminister Keir Starmer hat den Einsatz von britischen und französischen Streitkräften auf ukrainischem Boden nach einem Waffenstillstand in Aussicht gestellt. Gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron habe er eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, die «den Weg für den rechtlichen Rahmen» für einen derartigen Einsatz ebne, sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Paris. Auch weitere, nicht namentlich genannte Verbündete wollen demnach ihre Einheiten in die Ukraine entsenden.

epa12632074 Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky (L) speaks with British Prime Minister Keir Starmer (R) after the Coalition of the Willing summit at the Elysee Palace in Paris, France, 06 Janu ...
Der britische Premier Keir Starmer (r.) mit Wolodymyr Selenskyj.Bild: keystone

Ziel des Truppeneinsatzes sei es, «den ukrainischen Luft- und Seeraum zu sichern und die ukrainischen Streitkräfte für die Zukunft wiederaufzubauen.» Nach einem Waffenstillstand wollten Grossbritannien und Frankreich Militärstützpunkte in der Ukraine aufbauen und geschützte Anlagen für Waffen und militärische Ausrüstung bauen, sagte Starmer weiter.

Dem britischen Premierminister zufolge will sich Grossbritannien zudem an einer von den USA angeführten Überwachung eines möglichen Waffenstillstands beteiligen. Langfristig wolle das Land der Ukraine Verteidigungswaffen bereitstellen. Es gehe darum, eine Grundlage für langfristigen Frieden zu schaffen, sagte er. (hkl/sda/dpa)

Merz will Ukraine-Waffenstillstand mit absichern
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Die USA wollen sich Grönland holen – Miller: «Niemand wird uns herausfordern»
In einem bemerkenswerten Interview spricht Trump-Berater Miller einem europäischen Verbündeten das Territorium ab. Er lässt keinen Zweifel daran, dass sich die USA Grönland holen wollen.
Stephen Miller, Vize-Stabschef im Weissen Haus, ist bekannt für seine scharfe Rhetorik. Er gilt als einer der Chefideologen und Scharfmacher in der Trump-Regierung. Der britische «Guardian» nannte ihn mit Blick auf seine Rhetorik mal einen «Brandstifter aus Überzeugung». Nun legte Miller im Streit um die Arktisinsel Grönland nach.
Zur Story