Reise-Tipps 2026: Hier findest du heraus, wohin du in die Ferien gehst

Santa Barbara Castle with Alicante Panorama Aerial View, Alicante, Spain
Wo ist es am schönsten? Bald sollten Ferienpläne gemacht werden.Bild: Shutterstock

Sag uns, wer du bist, und wir sagen dir, wohin du in die Ferien gehen solltest

23.02.2026, 14:3023.02.2026, 14:30
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Es ist Ende Februar, und du hast noch keinen Blassen, wohin du in die Ferien gehen sollst? Kennen wir.

Zum Glück hast du watson. Wir bieten dir die einmalige Gelegenheit, hier und heute herauszufinden, welches Ferien-Domizil dieses Jahr nach dir schreit.

Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.
7 Fragen
Cover Image

Wohin sollst du dieses Jahr in die Ferien?

Damit du dich darüber nicht mit deinen Liebsten streiten musst: Wir sagen dir, wohin es dieses Jahr in den Urlaub geht.

Dir gefällt das Ergebnis nicht? Spiele den Psychotest noch einmal durch, und streng dich dieses Mal etwas mehr an!

Das Ergebnis ist total falsch und eigentlich gehst du sowieso ganz woanders hin? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

110 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
H1tchh1k3r
29.01.2025 11:24registriert Februar 2018
ich soll nach Olten in die Ferien?? Hell no...
778
avatar
dieAntwortist42
29.01.2025 11:27registriert April 2024
Es geht naaaaach....
Balkonien!!! 🥳🥳🥳

Und dabei wollte ich eigentlich ans Meer fahren. 🤔
432
avatar
Ebert vs. Siskel
29.01.2025 14:49registriert Oktober 2023
Vielleicht hätte ich weniger Flugscham, wenn ich nicht arm wäre 🤔? Aber Balkonien und Rotwein sind auch o.k.


P.S.
Warum gibt's bei der Getränkeauswahl keinen Wein?
382
110
