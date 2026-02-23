Wo ist es am schönsten? Bald sollten Ferienpläne gemacht werden. Bild: Shutterstock

Sag uns, wer du bist, und wir sagen dir, wohin du in die Ferien gehen solltest

Es ist Ende Februar, und du hast noch keinen Blassen, wohin du in die Ferien gehen sollst? Kennen wir.

Zum Glück hast du watson. Wir bieten dir die einmalige Gelegenheit, hier und heute herauszufinden, welches Ferien-Domizil dieses Jahr nach dir schreit.

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

7 Fragen Wohin sollst du dieses Jahr in die Ferien? Damit du dich darüber nicht mit deinen Liebsten streiten musst: Wir sagen dir, wohin es dieses Jahr in den Urlaub geht.

Dir gefällt das Ergebnis nicht? Spiele den Psychotest noch einmal durch, und streng dich dieses Mal etwas mehr an!

Das Ergebnis ist total falsch und eigentlich gehst du sowieso ganz woanders hin? Erzähl uns in den Kommentaren davon!

