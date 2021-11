Ein an Pocken erkranktes Mädchen in Bangladesh

Ein an Pocken erkranktes Mädchen in Bangladesh Bild: Wikimedia

Gates sprach davon, dass Regierungen sich auf «Pockenterroranschläge» und «Bioterrorismus» unbedingt vorbereiten müssten. Das sei zwar teuer, könne aber auch dazu führen, dass Grippe oder Erkältungsviren ausgerottet werden könnten. Darüber hinaus sprach sich Gates für eine Pandemie-Task-Force in der Weltgesundheitsorganisation WHO aus.

An diesen Orten stecken sich wieder mehr Menschen an

Bald nur noch mit Impfung über die Grenze? Infektionszahlen auf Rekordhoch in Deutschland

Noch nie haben sich in Deutschland binnen 24 Stunden so viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert wie aktuell (33'949 Corona-Neuinfektionen). Jetzt diskutieren die Bundesländer über weitere Verschärfungen. Die Stossrichtung ist klar.

Deutschland denkt laut über weitere Einschränkungen für alle Ungeimpften nach. Nach unbestätigten Berichten macht sich Bundeskanzlerin Angela Merkel hinter den Kulissen für eine 3G-Pflicht am Arbeitsplatz stark, wie sie bereits in Italien und in Österreich gilt. Zur Arbeit erscheinen dürften dann nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete. Österreich hat zudem einen Stufenplan vorgelegt, nach dem – je nach Entwicklung – sukzessive die 2G-Regel eingeführt wird. In Wien etwa dürfen ab Ende nächster Woche nur noch Geimpfte oder Genesene ins Restaurant oder zum Coiffeur.