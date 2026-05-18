bedeckt, wenig Regen13°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

WHO-Chef Ghebreyesus: «Wir leben in gefährlichen Zeiten»

Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General of the World Health Organization (WHO) delivers his statement during the opening of the 79th World Health Assembly (WHA79) at the European headquarters of ...
Tedros Ghebreyesus, Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hält eine Begrüssungsrede am WHO-Jahrestreffen.Bild: keystone

WHO-Chef Ghebreyesus: «Wir leben in gefährlichen Zeiten»

18.05.2026, 14:3918.05.2026, 14:39

In angespannten Zeiten hat in Genf die Weltgesundheitsversammlung begonnen.

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sagte bei der Eröffnung des WHO-Jahrestreffens: «Wir leben in schwierigen, gefährlichen und von Spaltung geprägten Zeiten.»

Die WHO hatte in der Nacht zu Sonntag wegen eines Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo eine Notlage von internationaler Tragweite erklärt. Das gilt vor allem für Kongo und die Nachbarländer. Die Gefahr einer Ausbreitung nach Europa gilt als gering.

Herzstück des Pandemie-Vertrags fehlt

Das wichtigste geplante Unterfangen bei dieser Konferenz findet mangels Einigung der WHO-Mitgliedsstaaten nicht statt: Eigentlich sollte das Herzstück des Pandemie-Vertrags, ein System namens Pabs (auf deutsch: Zugangs- und Vorteilsausgleich für Krankheitserreger) verabschiedet werden. Das soll unter anderem regeln, wie Länder kompensiert werden, die einen bei ihnen aufgetauchten Erreger teilen, damit dagegen Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden können.

Der Pandemie-Vertrag selbst wurde ohne Pabs im vergangenen Jahr zwar beschlossen. Die Ratifizierung in den einzelnen Ländern kann aber erst beginnen, wenn er vollständig ist. (nil/sda/dpa)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Ebola-Ausbruch in Kongo-Kinshasa – was du über die Viruskrankheit wissen musst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Vier Szenarien für die Schweiz von morgen
1 / 7
Vier Szenarien für die Schweiz von morgen
quelle: 2erpack identity, behruz tschaitschian und veronika kieneke
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Einbruch in Cannabis-Apotheke in den USA geht schief – Täter zünden sich selbst an
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Tausende demonstrieren in Tschechien für Medienfreiheit – und damit gegen Präsidenten
Tausende Menschen sind in mehreren Städten Tschechiens auf die Strasse gegangen, um für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Radios und Fernsehens zu demonstrieren. Sie protestierten gegen Pläne der rechtspopulistischen Regierung des Ministerpräsidenten und Milliardärs Andrej Babis.
Zur Story