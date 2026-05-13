recht sonnig11°
DE | FR
burger
International
Gesundheit

Mit Hantavirus infizierte Französin in kritischem Zustand

Mit Hantavirus infizierte Französin in kritischem Zustand

13.05.2026, 10:4513.05.2026, 10:45

Eine mit dem Hantavirus infizierte Französin befindet sich in kritischem Zustand.

Die Frau liege auf der Intensivstation in einem Spital in Paris, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist. Die Lunge der Frau sei von dem Virus angegriffen, sagte der Infektiologe Xavier Lescure. Sie sei an eine künstliche Lunge angeschlossen worden.

epa12947797 The MV Hondius cruise ship, affected by several hantavirus cases, remains anchored inside the Port of Granadilla de Abona in Tenerife, Spain, 11 May 2026. Authorities prepared to disembark ...
Eine Passagierin der «Hondius» aus Frankreich ist in kritischem Zustand.Bild: keystone

Die Frau gehört zu den fünf Franzosen, die mit dem Kreuzfahrtschiff «Hondius» unterwegs waren, das von einem Hantavirus-Ausbruch betroffen war. Die übrigen vier Passagiere aus Frankreich sind bisher negativ auf das Virus getestet. Sie und ihre Kontaktpersonen sind im Spital isoliert.

Das Schiff war am Sonntag nach Teneriffa gekommen. Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen waren noch am selben Tag erste Sonderflüge gestartet, um die Menschen aus insgesamt 23 Nationen in ihre jeweilige Heimat zu bringen und eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Insgesamt starben bisher drei Passagiere der «Hondius», bei denen eine Infektion mit dem Hantavirus-Typ Andesvirus nachgewiesen wurde oder vermutet wird. (dab/sda/dpa)

Mehr zum Hantavirus:

WHO-Chef: Bislang 11 Fälle nach Hantavirus-Ausbruch auf «Hondius»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hund «Lazare» könnte ältester der Welt sein – er kommt aus Frankreich
Ein Papillon namens «Lazare» ist laut seinen offiziellen Zuchtpapieren über 30 Jahre alt und könnte damit den bisherigen Weltrekord für den ältesten Hund brechen.
Der bisherige Rekordhalter, der australische Cattle Dog «Bluey», wurde 29 Jahre und 5 Monate alt. Sollten sich die Angaben in «Lazares» französischem Zuchtbuch als korrekt erweisen, wäre der kleine Papillon damit der älteste je dokumentierte Hund der Welt. Die Echtheit der Papiere wird derzeit noch überprüft.
Zur Story