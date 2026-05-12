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ESC 2026: Überraschende Reaktionen auf den Auftritt von Sarah Engels

ABD0283_20260512 - WIEN - �STERREICH: Sarah Engels (Deutschland) am Dienstag, 12. Mai 2026, anl�sslich des 1. Halbfinale, im Rahmen des Eurovision Song Contest (ESC) in der Stadthalle in Wien. - FOTO: ...
Sarah Engels heizt der Wiener Stadthalle mit ihrem «Song» Fire ordentlich ein.Bild: APA/APA
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ESC 2026: Überraschende Reaktionen auf den Auftritt von Sarah Engels

Sarah Engels sang im ESC-Halbfinale und das Publikum in der Wiener Stadthalle tobte. Aber auch im Netz zeigen sich die Zuschauer von Deutschland begeistert.
12.05.2026, 23:3312.05.2026, 23:33
Ricarda Heil / t-online
Ein Artikel von
t-online

Der Eurovision Song Contest 2026 hat begonnen. Am Dienstagabend startete der weltweit grösste Musikwettbewerb mit dem ersten Halbfinale. 15 Länder kämpfen um den Einzug ins Finale. Auch Deutschland trat auf, muss sich jedoch nicht dem Wettbewerb stellen und ist bereits für das Finale qualifiziert.

Um 22.05 Uhr betrat dann Sarah Engels in einem weissen Kleid und braunen Lederstiefeln die Bühne. Drei Minuten lang performte sie ihren Song «Fire». Dabei tanzte sie, wechselte ihr Outfit in einen goldenen Glitzerbody und warf sich von einer zwei Meter hohen Box in die Arme ihrer Tänzerinnen.

In der Wiener Stadthalle jubelte das Publikum. Und auch im Netz scheinen die Zuschauer vom Auftritt der deutschen Künstlerin ganz begeistert zu sein. «Der beste Song, den Deutschland seit Jahren eingereicht hat», kommentierte zum Beispiel ein Fan auf X. «Deutschland hat Feuer zum ESC gebracht. Was für eine Performance», meinte ein anderer. «Deutschland geht dieses Jahr auf die Top 10 los», schrieb noch jemand. Ebenfalls zu lesen: «Hey Deutschland, wir lieben diesen Song!»

«Kein Beitrag mehr, für den man sich schämen muss»

Auch die deutschen Fans zeigen sich beeindruckt von ihrem Auftritt. «Man kann gegen Sarah und dem Song sagen, was man will, aber eins muss man ihr lassen: Singen und tanzen kann sie einfach», so ein Zuschauer. «Hui, also vor'm Vorentscheid war ich ja noch richtig skeptisch, aber ich muss sagen: Geiler Auftritt von Sarah Engels. Egal, wie es im Finale letztlich ausgeht – endlich kein Beitrag mehr, für den man sich schämen muss.»

Die positiven Stimmen kommen überraschend. Deutschland liegt mit «Fire» bei den Wettanbietern und in Online-Abstimmungen derzeit nur im hinteren Mittelfeld. In den vergangenen Wochen war der Song jedoch der meistgesuchte ESC-Beitrag auf Google.

Verwendete Quellen:

  • ONE: Eurovision Song Contest vom 12. Mai 2026
  • x.com: Hashtag #ESC2026
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