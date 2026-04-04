Die Bewohner beklagen erdrückende Lebensbedingungen und alarmierende Gesundheitsrisiken, während die Behörden die Krise einzudämmen versuchen.

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«Es ist erstickend»: Dieses Land ist in einer Schmutzwolke «gefangen»



Im Norden Thailands erlebt die Stadt Chiang Mai derzeit einen Zustand ausserordentlicher Umweltverschmutzung, die durch Waldbrände und landwirtschaftliche Brandrodung verursacht wird.



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Chayanit ITTHIPONGMAETEE / afp

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Nach einem mehrstündigen Aufenthalt in der Smogwolke, die derzeit Nordthailand bedeckt, kehrt Pon Doikam nach Hause zurück und schnäuzt sich die Nase. Es erscheinen Blutspuren.



«Es ist erstickend», sagt die Kokosnussverkäuferin aus Chiang Mai, der zweitgrössten Stadt des Landes, gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

«Man hat das Gefühl, ständig im Rauch gefangen zu sein.»



Landwirtschaftliche Brandrodung, Waldbrände und die jeweiligen Wetterbedingungen führen in Südostasien zu dieser Jahreszeit regelmässig zu einem Anstieg der Schadstoffbelastung.



Übersetzung Dieser Text wurde von unseren Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie geschrieben, wir haben ihn für euch übersetzt.

Doch die 36-jährige Pon sagt, sie habe «noch nie eine derartige Situation erlebt», was es für sie umso schwieriger macht, da sie den ganzen Tag im Freien arbeitet. «Ich habe keine Wahl», seufzt sie.

«Ich muss jeden Tag rausgehen, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen.»



Chiang Mai führte diese Woche wiederholt die Liste der am stärksten verschmutzten Grossstädte der Welt auf der Beobachtungsplattform IQAir an. Noch dramatischer ist die Lage etwas weiter westlich in Pai, einem beliebten Reiseziel für Backpacker, das für seine üppige Vegetation und die Berge bekannt ist.



Einige Sensoren registrierten dort PM2,5-Werte – ein Mass für Staubpartikel, die fein genug sind, um über die Lunge in den Blutkreislauf zu gelangen – von über 900 Mikrogramm pro Kubikmeter. Das ist 60-mal höher als der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene 24-Stunden-Durchschnittswert.



Während auf der Strasse reger Autoverkehr herrscht, bereitet sich ein Passagierflugzeug auf die Landung auf dem Flughafen vor.

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Die gebirgige Topografie der Region macht sie doppelt anfällig: Rauch sammelt sich leicht an und die bewaldeten Hänge sind bei Bränden schwer zugänglich.



Entlang der Strassen zwischen Chiang Mai und Pai erhellen zahlreiche Feuer die Landschaft und tauchen sie in eine gespenstische Dunkelheit, denn der Rauch verdunkelt den Himmel selbst am helllichten Tag.



«Es ist so dunkel und neblig, dass man nichts sehen kann, und das dauert schon viel zu lange an», sagt die freiwillige Feuerwehrfrau Maitree Nuanja, die vor einem mit Asche bedeckten Feld steht.

«Wir müssen jetzt mit diesem Rauch leben und atmen ihn jeden Tag ein.»



«Es ist erschreckend»



In Chiang Mai haben die Behörden Hunderte von staubfreien Räumen eingerichtet, die mit Luftreinigern und Drucksystemen ausgestattet sind, um das Eindringen von verschmutzter Luft zu verhindern.



So beispielsweise im Seniorenheim, in dem Watwilai Chaiwan, eine 82-jährige ehemalige Krankenschwester, lebt. Sie traut sich nicht mehr aus dem Haus – aus Angst, es könnte ihre Schwindelanfälle und Migränen verschlimmern.



«Das ist ein echtes Problem für ältere Menschen. Sie müssen ständig eine Maske tragen.»



Einige Bezirke in Chiang Mai haben diese Woche den Naturkatastrophenzustand ausgerufen, um Notfallgelder freizugeben.



Umweltschützer erwarten jedoch mehr und fordern die Regierung auf, so schnell wie möglich ein Gesetz zur Luftreinhaltung zu verabschieden, das im vergangenen Jahr aufgrund der Auflösung des Parlaments blockiert wurde.



«Eine normale Regierung hätte sich schon vor langer Zeit um die Luftqualität gekümmert.»

Kanongnij Sribuaiam

Kanongnij Sribuaiam, Rechtsmanager des Thailand Clean Air Network, der den Gesetzentwurf eingebracht hat, der das Recht auf saubere Luft, insbesondere durch die Besteuerung von Umweltverschmutzern, durchsetzen soll.





Laut Dr. Thanakrit Im-iam aus Chiang Mai sind die langfristigen gesundheitlichen Folgen der Umweltverschmutzung verheerend.



«Jeder ist betroffen, weil Giftstoffe und Schwermetalle direkt in den Körper eindringen.»



Er erwähnt «brennende Augen, Schleimbildung und Nasenentzündungen». Die Umweltverschmutzung schreckt zudem zunehmend Touristen ab, die dennoch für die lokale Wirtschaft unerlässlich sind.



«Chiang Mai ist normalerweise im März und April sehr voll, aber dieses Jahr ist es ruhig.»

Chakkrawat Wichitchaisilp

Von einem Aussichtspunkt mit Blick auf die Stadt sind die Gebäude fast vollständig verborgen. Nur wenige Hügel lassen sich im Nebel unter einer blassorangen Sonne erahnen.​

«Es ist schockierend», klagt Martin Astill, ein 57-jähriger britischer Tourist, der früher in Thailand lebte und sich daran erinnert, genau an dieser Stelle Fotos gemacht zu haben:

«Der Himmel war von einem herrlichen Blau; man konnte sehr weit sehen.»



(dal)