«Pille danach» in England ab sofort kostenlos erhältlich

Die «Pille danach» ist in England ab sofort kostenlos in Apotheken erhältlich.
29.10.2025, 07:0429.10.2025, 07:04

In fast 10'000 Apotheken ist das Notfallmedikament nun ohne vorherigen Besuch bei einem Arzt oder in einer Klinik und ohne Bezahlung erhältlich, wie die Nachrichtenagentur PA berichtet.

Junge Frau mit einer PiDaNa , der Pille danach (Foto vom 13.03.2014). Die Pille danach soll nach ungesch
Die «Pille danach» ist in England jetzt gratis. (Symbolbild)Bild: imago stock&people

Die «Pille danach» ist eine Hormontablette zur Verhütung im Notfall, die eine ungewollte Schwangerschaft verhindern kann. Bislang war sie in England jedoch nur über den Hausarzt und Kliniken für sexuelle Gesundheit kostenfrei erhältlich. Einige Bezirke kamen jedoch für die Kosten auf.

Die Massnahme wurde bereits im März von der britischen Labour-Regierung angekündigt. Sie erhofft sich damaligen Berichten zufolge dadurch auch eine Entlastung der Hausärzte, die sich dann anderen Patienten widmen können.

Die nationale klinische Direktorin für Frauengesundheit beim NHS England, Sue Mann, sprach laut PA von «einer der grössten Veränderungen im Bereich der sexuellen Gesundheitsdienste seit den 1960er Jahren». Die Massnahme sei ein «Game-Changer» in der reproduktiven Gesundheitsversorgung für Frauen. Der NHS (National Health Service) ist der britische Gesundheitsdienst. (sda/dpa)

