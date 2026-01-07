Seit dem Aus von Milos Malenovic sucht dereinen neuen. Für die aktuelle Transferperiode erhielt Spielerberater Dino Lamberti zwar ein Mandat für die Transferentscheide, eine langfristige Lösung soll er aber nicht sein. Wie der Blick nun berichtet, habe es auch noch keine Gespräche mit Kandidaten wie Ex-Lugano-Sportchef Carlos Da Silva, Winterthurs Oliver Kaiser oder dem Legenden-Duo Admir Mehmedi und Blerim Dzemaili gegeben. Stattdessen heisse es nun aus dem Umfeld des Klubs, dass Ex-Yverdon-Trainerhoch im Kurs stehe und bereits im alten Jahr Gespräche geführt worden seien.Der 47-jährige Trainer ist seit der Entlassung bei Yverdon im Dezember 2024 ohne Anstellung. Erfahrungen als Sportchef hat er noch keine, 2018/19 war er aber siebeneinhalb Monate als technischer Direktor beim FC Chiasso tätig. Ausserdem kennt er den Schweizer Fussball und erfülle auch weitere Anforderungen, die der FCZ an seinen nächsten Sportchef hat: gute Kommunikation und Stärken in der Ausbildung von jungen Spielern. Fraglich sei jedoch, ob Mangiarratti tatsächlich ins Management wechseln würde. Er gelte nämlich auch als Kandidat für den Posten als U21-Nati-Trainer. (nih)