Zuschauer beim Slalom im Vorjahr. Bild: keystone

Am Chuenisbärgli blicken sie gespannt nach oben – wird das Programm geändert?

Am Wochenende werden die traditionellen Ski-Weltcuprennen in Adelboden ausgetragen. Im Vorjahr musste das Programm umgestellt werden: Der Slalom wurde auf den Samstag vorgezogen, der Riesenslalom dafür auf den Sonntag geschoben. Grund war das Wetter. Slaloms können auch bei etwas schlechteren Bedingungen durchgeführt werden.

So war's im letzten Jahr: Schweizer Festspiele in Adelboden! Marco Odermatt gewinnt Riesenslalom zum 4. Mal in Serie

Für die kommenden Tage wird einigermassen chaotisches Wetter vorausgesagt. Am Donnerstag schneit es zunächst, doch im Verlaufe des Tages geht der Schneefall in Regen über – womöglich auch in Adelboden, wo das Ziel auf 1310 Meter über Meer liegt.

Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze laut SRF Meteo zwar wieder, zugleich ist aber von Sturm- und Orkanböen die Rede und von milderen Temperaturen von 3 bis 7 Grad. Auch das Wochenende wird winterlich, Schnee und Regen könnten sich abwechseln.

Die Vorhersagen sind der Grund, weshalb eine Programmänderung im Berner Oberland derzeit offenbar kein grosses Thema ist. «Eine Programmänderung würde momentan überhaupt keinen Sinn machen», sagte im «Blick» der Schweizer Cheftrainer Tom Stauffer, denn für den Sonntag sei noch mehr Neuschnee prognostiziert als für den Samstag.

Klar ist: Den Organisatoren und ihrer Pisten-Crew wird die Arbeit in den nächsten Tagen nicht ausgehen. Ebenfalls klar: Das Rahmenprogramm wird wegen der Brandkatastrophe vom Silvester in Crans-Montana abgespeckt.

Das geplante Party-Programm vom Freitag, dem nationalen Gedenktag für die Tragödie, wird «aus Respekt und Anteilnahme» gestrichen. Auf dem Weltcup-Gelände werde zudem in der Kapelle im Boden ein Ort der Stille eingerichtet, der allen Besucherinnen und Besuchern offenstehe. (ram)