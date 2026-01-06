Video: watson/Lucas Zollinger

Pyrotechniker demonstriert sicheren und falschen Umgang mit Wunderkerzen

Nach der Katastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana haben die ersten Ermittlungen schnell ergeben, dass Wunderkerzen-artige Feuerwerkskörper, die in Champagnerflaschen gesteckt wurden, die Schallisolation aus Schaumstoff an der Decke in Brand steckten und so das tödliche Inferno verursachten.

TeleZüri hat diese sogenannten Torten- oder Zimmerfontänen mit dem ausgebildeten Pyrotechniker Janosch Bär aus Uster getestet. Im Video demonstriert er den richtigen Umgang mit dem Feuerwerk. Und zeigt auch, wie schnell es gehen kann, wenn man es falsch verwendet:

Bär erklärt, dass diese Art von Pyrotechnik in die Kategorie F1, auch Jugendfeuerwerk genannt, gehört. Dazu gehören beispielsweise auch Tischbomben, Knallteufel und Ladycrackers oder «Frauenfürze». Sie sind ganzjährig ab zwölf Jahren erhältlich und für Innenräume zugelassen. Bei korrekter, sicherer Anwendung seien sie völlig ungefährlich, betont er.

Gebrauchsanweisung einhalten

Wichtig sei, die Gebrauchsanweisung stets vor der Verwendung zu lesen – und sich auch daran zu halten, vor allem an die Sicherheitsabstände. Zudem sei es wichtig, vorher abzuklären, ob der Raum geeignet sei oder ob es entzündliche Materialien darin gebe. Dann sei von der Verwendung abzusehen.

Warum demonstrierte er auch gleich. Er hielt einen Schaumstoff über die Flamme einer solchen Zimmerfontäne – und dieser fing prompt Feuer und begann zu schmelzen. Er zeigte auch, dass solches Feuerwerk nicht einfach zu löschen ist. Wegen des pyrotechnischen Satzes darin erzeugt es seinen eigenen Sauerstoff und ist so mit normalem Wasser (fast) nicht auszulöschen. Meistens sei aber nicht die Pyrotechnik das Problem – sie geht nach kurzer Zeit ohnehin von selbst aus –, sondern andere Gegenstände, die davon in Brand gesetzt würden. Diese wiederum sind mit Wasser durchaus löschbar. (lzo)

Sechs Jahre keine Kontrollen – der Gemeindepräsident von Crans-Montana nimmt nach dem Drama Stellung

