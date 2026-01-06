wechselnd bewölkt-5°
Pyrotechniker testet das Feuerwerk von Crans-Montana

Video: watson/Lucas Zollinger

Pyrotechniker demonstriert sicheren und falschen Umgang mit Wunderkerzen

06.01.2026, 18:46

Nach der Katastrophe in der Silvesternacht in Crans-Montana haben die ersten Ermittlungen schnell ergeben, dass Wunderkerzen-artige Feuerwerkskörper, die in Champagnerflaschen gesteckt wurden, die Schallisolation aus Schaumstoff an der Decke in Brand steckten und so das tödliche Inferno verursachten.

TeleZüri hat diese sogenannten Torten- oder Zimmerfontänen mit dem ausgebildeten Pyrotechniker Janosch Bär aus Uster getestet. Im Video demonstriert er den richtigen Umgang mit dem Feuerwerk. Und zeigt auch, wie schnell es gehen kann, wenn man es falsch verwendet:

Video: watson/Lucas Zollinger

Bär erklärt, dass diese Art von Pyrotechnik in die Kategorie F1, auch Jugendfeuerwerk genannt, gehört. Dazu gehören beispielsweise auch Tischbomben, Knallteufel und Ladycrackers oder «Frauenfürze». Sie sind ganzjährig ab zwölf Jahren erhältlich und für Innenräume zugelassen. Bei korrekter, sicherer Anwendung seien sie völlig ungefährlich, betont er.

Gebrauchsanweisung einhalten

Wichtig sei, die Gebrauchsanweisung stets vor der Verwendung zu lesen – und sich auch daran zu halten, vor allem an die Sicherheitsabstände. Zudem sei es wichtig, vorher abzuklären, ob der Raum geeignet sei oder ob es entzündliche Materialien darin gebe. Dann sei von der Verwendung abzusehen.

Warum demonstrierte er auch gleich. Er hielt einen Schaumstoff über die Flamme einer solchen Zimmerfontäne – und dieser fing prompt Feuer und begann zu schmelzen. Er zeigte auch, dass solches Feuerwerk nicht einfach zu löschen ist. Wegen des pyrotechnischen Satzes darin erzeugt es seinen eigenen Sauerstoff und ist so mit normalem Wasser (fast) nicht auszulöschen. Meistens sei aber nicht die Pyrotechnik das Problem – sie geht nach kurzer Zeit ohnehin von selbst aus –, sondern andere Gegenstände, die davon in Brand gesetzt würden. Diese wiederum sind mit Wasser durchaus löschbar. (lzo)

Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana
Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana

Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Bar «La Constellation».
Die Momente vor dem Brand in Crans-Montana
Video: watson
