Wird das Hockey-Stadion rechtzeitig fertig? Hier werden die Winterspiele ausgetragen
In rund einem Monat starten die Olympischen Winterspiele in Italien. Ursprünglich als Mailand und Cortina d'Ampezzo angekündigt, sind nun acht verschiedene Austragungsorte Realität. Spiele der kurzen Distanzen sind es nicht – Mailand und Cortina trennen rund fünf Autostunden.
Sofern sie nicht an der Eröffnungs- oder Schlussfeier teilnehmen, dürften aber die meisten Sportlerinnen und Sportler in ihren jeweiligen Clustern bleiben. Alle haben ihre eigenen Versionen des Olympischen Dorfes. Wir zeigen dir, welche Sportarten wo ausgetragen und wie die Wettkampfstätten aussehen werden.
Mailand-Cluster
San Siro Olympic Stadium
Eröffnungsfeier, 75'817 Fans
Im berühmten Fussballstadion der AC Milan und von Inter Mailand findet am 6. Februar die Eröffnungsfeier statt.
Santagiulia Ice Hockey Arena
Eishockey, 14'000 Fans
Wird die Eishockey-Arena ausserhalb des Stadtzentrums von Mailand rechtzeitig fertig? Verzögerung beim Bau machten nicht nur den NHL-Funktionären Sorgen, sondern sorgten auch dafür, dass die offizielle Eröffnung immer weiter nach hinten verschoben werden musste. Das eigentlich für Januar geplante Testspielturnier, um zu sehen, ob in der Arena tatsächlich alles funktioniert, musste abgesagt werden. Die Eröffnung ist nun für den 2. Februar 2026 – also nur drei Tage vor dem ersten Spiel – geplant.
Milano Rho Ice Hockey Arena
Eishockey, 5800 Fans
Im kleineren Eishockeystadion des Turniers finden Vorrundenspiele im Turnier der Frauen und Männer statt. Im Gegensatz zur grossen Halle stand dieses Messezentrum bereits und brauchte nur temporäre Tribünen und ein Eisfeld.
Milano Ice Skating Arena
Shorttrack, Eiskunstlauf, 11,500 Fans
Das Forum in Mailand wird während der Spiele schnell und künstlerisch. Hier werden sowohl die Wettbewerbe im Shorttrack als auch im Eiskunstlaufen ausgetragen.
Milano Olympic Village
Athletenunterkunft
Rund 1700 Betten bietet das olympische Dorf in Mailand an. Nach den Olympischen und Paralympischen Spielen soll es in ein Studentenwohnheim umgewandelt werden.
Veltlin-Cluster
Stelvio Ski Centre
Ski Alpin, Skibergsteigen, 4000 bis 7000 Fans
Auf der berühmt-berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio finden alle Skirennen der Männer statt. Zudem werden dort auch die Wettkämpfe in der neuen Disziplin Skibergsteigen ausgetragen, wo sich Start und Ziel ebenfalls im Zielgelände der Skirennen befindet.
Bormio Olympic Village
Athletenunterkunft
Ein separates olympisches Dorf gibt es in Bormio nicht. Die Sportlerinnen und Sportler werden in vier Hotels im Zentrum der Ortschaft untergebracht.
Livigno Snow Park
Ski- und Snowboardcross, Halfpipe, Slopestyle, Big Air, Snowboard Parallel-Riesenslalom, 2000 bis 8400 Fans
In Livigno gehen sämtliche Freestyle- und Snowboard-Events über die Bühne, die meisten davon im Livigno Snow Park. Das Besondere dabei: Egal ob Cross, Big Air, Slopestyle oder Halfpipe – alle Events teilen sich den gleichen Zielraum.
Livigno Aerials & Moguls Park
Skiakrobatik, Buckelpiste, 3000 Fans
Auf der anderen Talseite von Livigno finden die Wettbewerbe in der Skiakrobatik und auf den Buckelpisten statt.
Livigno Olympic Village
Athletenunterkunft
Wie in Bormio gibt es auch in Livigno kein eigentliches Olympisches Dorf. Die Athleten und Delegationen werden in drei Hotels mit insgesamt rund 800 Betten untergebracht.
Cortina-Cluster
Tofane Alpine Skiing Centre
Ski Alpin, 7000 Fans
Auf der Olimpia delle Tofane werden die Skirennen der Frauen ausgetragen. Ski-Fans sollten die Strecke in Cortina d'Ampezzo aus dem Weltcup bestens kennen. Die Schweiz hat gute Erinnerungen: Als 2021 dort die WM ausgetragen wurde, gewann Corinne Suter Gold in der Abfahrt und Lara Gut-Behrami Gold im Super-G und im Riesenslalom.
Cortina Olympic Curling Stadium
Curling, 3000 Fans
Das Stadion direkt neben der Talstation und dem Eiskanal von Cortina wurde bereits für die Olympischen Spiele 1956 gebaut. Damals fanden dort Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Wettbewerbe im Eishockey und Eiskunstlaufen statt. 1981 erhielt das Stadion ein Dach. Nun werden hier die Curling-Wettbewerbe ausgetragen.
Cortina Sliding Centre
Bob, Rodeln, Skeleton, 5500 Fans
Die Bobbahn Eugenio Monti an gleicher Stelle wurde 2008 definitiv geschlossen. Die aktuelle Bahn bauten die Organisatoren für die diesjährigen Winterspiele neu. Wegen Verzögerungen im Bau wurde die Bahn erst diesen Winter eröffnet. Ausnahmsweise fand die Olympiahauptprobe auf der neuen Bahn im gleichen Winter statt.
Anterselva Biathon Arena
Biathlon, 19'000
Die olympischen Biathlon-Wettkämpfe werden in der bestens bekannten Weltcup-Station in Antholz ausgetragen. Mit bis zu 19'000 Zuschauern im Zielstadion und Entlang der Strecke ist es die grösste Austragungsstätte, abgesehen vom Stadion für die Eröffnungsfeier.
Cortina Olympic Village
Athletenunterkunft
Auf einem Campingplatz in Fiames, kurz vor Cortina, wurden temporäre Behausungen mit insgesamt 1400 Betten eingerichtet. Allerdings werden längst nicht alle Athletinnen und Athleten dort wohnen. Die Schweizer Skifahrerinnen werden beispielsweise im gleichen Hotel untergebracht sein, wie sie es bei Weltcuprennen in Cortina auch sind.
Fleimstal-Cluster
Predazzo Ski Jumping Stadium
Skispringen, Nordische Kombination, 5000 Fans
In Predazzo in der Nähe von Bozen finden die Wettbewerbe im Skispringen sowie das Springen für die nordische Kombination statt. Die Anlage wurde bereits 1989 eingeweiht und für die Olympischen Spiele modernisiert.
Tesero Cross Country Stadium
Langlauf, Nordische Kombination, 15'000 Fans
Im Val di Fiemme, wo vor Kurzem noch Weltcuprennen im Rahmen der Tour de Ski stattfanden, gehen auch die olympischen Langlauf-Rennen über die Bühne.
Predazzo Olympic Village
Athletenunterkunft
Auf dem Gelände der Scuola Alpina der italienischen Finanzpolizei wurde in bestehenden Gebäuden und renovierten Pavillons ein Olympisches Dorf für die Delegationen im Val di Fiemme eingerichtet.
Verona-Cluster
Verona Olympic Arena
Schlussfeier, 15'000 Fans
Das römische Amphitheater in Verona wird die grosse Bühne für die Schlussfeier am 22. Februar.