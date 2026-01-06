wechselnd bewölkt-5°
Olympia 2026: So sehen die Austragungsorte von Mailand und Cortina aus

Neon Olympic rings hang next to the Duomo gothic cathedral for the upcoming Milan-Cortina Winter Olympics in Milan, Italy, Saturday, Dec. 27, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) Italy Milan-Cortina Winter Oly ...
Mailand freut sich auf die Olympischen Winterspiele.Bild: keystone

Wird das Hockey-Stadion rechtzeitig fertig? Hier werden die Winterspiele ausgetragen

In genau einem Monat werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo eröffnet. Während man in den meisten Austragungsstätten auf Kurs ist, beginnt in der Eishockey-Arena der Schlussspurt.
06.01.2026, 17:0206.01.2026, 17:02
Adrian Bürgler
Adrian Bürgler

In rund einem Monat starten die Olympischen Winterspiele in Italien. Ursprünglich als Mailand und Cortina d'Ampezzo angekündigt, sind nun acht verschiedene Austragungsorte Realität. Spiele der kurzen Distanzen sind es nicht – Mailand und Cortina trennen rund fünf Autostunden.

Sofern sie nicht an der Eröffnungs- oder Schlussfeier teilnehmen, dürften aber die meisten Sportlerinnen und Sportler in ihren jeweiligen Clustern bleiben. Alle haben ihre eigenen Versionen des Olympischen Dorfes. Wir zeigen dir, welche Sportarten wo ausgetragen und wie die Wettkampfstätten aussehen werden.

Mailand-Cluster

San Siro Olympic Stadium

Eröffnungsfeier, 75'817 Fans

Im berühmten Fussballstadion der AC Milan und von Inter Mailand findet am 6. Februar die Eröffnungsfeier statt.

A view of the San Siro Stadium where the opening ceremony of the Milan Cortina 2026 Winter Olympics will take place, in Milan, Italy, Monday, Feb. 24, 2025. (AP Photo/Luca Bruno) 2026 Winter Olympics ...
Bild: keystone

Santagiulia Ice Hockey Arena

Eishockey, 14'000 Fans

Wird die Eishockey-Arena ausserhalb des Stadtzentrums von Mailand rechtzeitig fertig? Verzögerung beim Bau machten nicht nur den NHL-Funktionären Sorgen, sondern sorgten auch dafür, dass die offizielle Eröffnung immer weiter nach hinten verschoben werden musste. Das eigentlich für Januar geplante Testspielturnier, um zu sehen, ob in der Arena tatsächlich alles funktioniert, musste abgesagt werden. Die Eröffnung ist nun für den 2. Februar 2026 – also nur drei Tage vor dem ersten Spiel – geplant.

Milan-Cortina Winter Olympics Photo taken on Oct. 18, 2025, shows the Milano Santagiulia Ice hockey, Eishockey Arena under construction, which will host the ice hockey competitions during the 2026 Mil ...
So sah es im Oktober 2025 aus.Bild: www.imago-images.de
Interview
IIHF-Präsident: «Wir brauchen keinen Plan B, Olympia wird in Mailand gespielt»

Milano Rho Ice Hockey Arena

Eishockey, 5800 Fans

Im kleineren Eishockeystadion des Turniers finden Vorrundenspiele im Turnier der Frauen und Männer statt. Im Gegensatz zur grossen Halle stand dieses Messezentrum bereits und brauchte nur temporäre Tribünen und ein Eisfeld.

A view of the main entrance of the Rho Fair, which will be called Milano Ice Park, venue for the ice hockey and speed skating disciplines at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in Rho, near Milan, ...
Bild: keystone
Italy V Estonia - 2026 IIHF Ice hockey, Eishockey U20 World Championship, WM, Weltmeisterschaft Milan Cortina 2026 Winter Olympic Games, Olympische Spiele, Olympia, OS Test Event At Milan Rho Ice Hock ...
Bild: IMAGO/NurPhoto

Milano Ice Skating Arena

Shorttrack, Eiskunstlauf, 11,500 Fans

Das Forum in Mailand wird während der Spiele schnell und künstlerisch. Hier werden sowohl die Wettbewerbe im Shorttrack als auch im Eiskunstlaufen ausgetragen.

A view of the Assago Forum which will be the Milano Ice Skating Arena where figure skating and short track speed skating disciplines of the Milan Cortina 2026 Winter Olympics will take place, in Assag ...
Bild: keystone
A general view of the Assago Forum, in Assago near Milan, which will be the Milano Ice Skating Arena where figure skating and short track speed skating disciplines of the Milan Cortina 2026 Winter Oly ...
Bild: keystone

Milano Olympic Village

Athletenunterkunft

Rund 1700 Betten bietet das olympische Dorf in Mailand an. Nach den Olympischen und Paralympischen Spielen soll es in ein Studentenwohnheim umgewandelt werden.

Executive Board and the IOC President Kirsty Coventry visits the Olympic and Paralympic Village in Milan, Italy, Thursday, Sept. 18, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni) Italy 2026 Milan Cortina Winter Ol ...
Bild: keystone
epa12417146 View of a twin room during the presentation of the Olympic and Paralympic Village for the Milan-Cortina 2026 Winter Games at Scalo Romana in Milan, Italy, 30 September 2025. EPA/DANIEL DAL ...
Bild: keystone

Veltlin-Cluster

Stelvio Ski Centre

Ski Alpin, Skibergsteigen, 4000 bis 7000 Fans

Auf der berühmt-berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio finden alle Skirennen der Männer statt. Zudem werden dort auch die Wettkämpfe in der neuen Disziplin Skibergsteigen ausgetragen, wo sich Start und Ziel ebenfalls im Zielgelände der Skirennen befindet.

Switzerland&#039;s Marco Odermatt speeds down the course during an alpine ski, men&#039;s World Cup downhill training, in Bormio, Italy, Friday, Dec. 27, 2024. (AP Photo/Marco Trovati)
Bild: keystone
United States&#039; Kelly Wolf competes during the women&#039;s mixed relay race at the Ski Mountaineering World Cup event in Bormio, Italy, Sunday, Feb. 23, 2025. (AP Photo/Antonio Calanni) 2026 Wint ...
Bild: keystone

Bormio Olympic Village

Athletenunterkunft

Ein separates olympisches Dorf gibt es in Bormio nicht. Die Sportlerinnen und Sportler werden in vier Hotels im Zentrum der Ortschaft untergebracht.

Olympic rings are seen near a slope of the Stelvio Ski Center, venue for the alpine ski and ski mountaineering disciplines at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in Bormio, Italy, Thursday, Jan. 1 ...
Bild: keystone

Livigno Snow Park

Ski- und Snowboardcross, Halfpipe, Slopestyle, Big Air, Snowboard Parallel-Riesenslalom, 2000 bis 8400 Fans

In Livigno gehen sämtliche Freestyle- und Snowboard-Events über die Bühne, die meisten davon im Livigno Snow Park. Das Besondere dabei: Egal ob Cross, Big Air, Slopestyle oder Halfpipe – alle Events teilen sich den gleichen Zielraum.

A view of the Snowboarding and Freestyle Skiing events which will take place during the upcoming Milan Cortina Winter Olympics, in Livigno, Italy, Saturday, Dec. 27, 2025. (AP Photo/Gabriele Facciotti ...
Bild: keystone

Livigno Aerials & Moguls Park

Skiakrobatik, Buckelpiste, 3000 Fans

Auf der anderen Talseite von Livigno finden die Wettbewerbe in der Skiakrobatik und auf den Buckelpisten statt.

A view of Livigno Moguls Park, venue for the Freestyle skiing discipline at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, during the women&#039;s and men&#039;s freestyle skiing moguls competitions at the W ...
Bild: keystone

Livigno Olympic Village

Athletenunterkunft

Wie in Bormio gibt es auch in Livigno kein eigentliches Olympisches Dorf. Die Athleten und Delegationen werden in drei Hotels mit insgesamt rund 800 Betten untergebracht.

The view of the town of Livigno in the Italian Alps. *** der Ansicht des der Städtchens des Livigno ÊIn der italienisch Alpen 4271042
Bild: IMAGO/Wirestock

Cortina-Cluster

Tofane Alpine Skiing Centre

Ski Alpin, 7000 Fans

Auf der Olimpia delle Tofane werden die Skirennen der Frauen ausgetragen. Ski-Fans sollten die Strecke in Cortina d'Ampezzo aus dem Weltcup bestens kennen. Die Schweiz hat gute Erinnerungen: Als 2021 dort die WM ausgetragen wurde, gewann Corinne Suter Gold in der Abfahrt und Lara Gut-Behrami Gold im Super-G und im Riesenslalom.

FILE - A view of the Tofane schuss venue for alpine ski competition at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics is seen on Jan. 17, 2025, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy. (AP Photo/Alessandro Trovati, ...
Bild: keystone
A view of the finish area at the Tofane Alpine Skiing Center, venue for the alpine ski discipline at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;Ampezzo, Italy, Friday, Jan. 17, 2025. (A ...
Bild: keystone
Camille Rast bleibt in absoluter Topform – aber der Kampf um die Kugeln wird schwierig

Cortina Olympic Curling Stadium

Curling, 3000 Fans

Das Stadion direkt neben der Talstation und dem Eiskanal von Cortina wurde bereits für die Olympischen Spiele 1956 gebaut. Damals fanden dort Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Wettbewerbe im Eishockey und Eiskunstlaufen statt. 1981 erhielt das Stadion ein Dach. Nun werden hier die Curling-Wettbewerbe ausgetragen.

FILE - A view of the Stadio Olimpico del Ghiaccio, which will be called Cortina Curling Olympic Stadium, venue for the curling discipline at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in Cortina d&#039;A ...
Bild: keystone
251123 -- CORTINA D AMPEZZO, Nov. 23, 2025 -- This photo taken on Nov. 22, 2025 shows the Cortina Curling Olympic Stadium in Cortina D Ampezzo, Italy. Located in Italy s northern region of Veneto, Cor ...
Das Curling-Stadion im Vordergrund, direkt daneben eine Kurve der Bobbahn und am linken oberen Bildrand das Skigebiet Tofana mit dem Duca d'Aosta. Bild: IMAGO/Xinhua

Cortina Sliding Centre

Bob, Rodeln, Skeleton, 5500 Fans

Die Bobbahn Eugenio Monti an gleicher Stelle wurde 2008 definitiv geschlossen. Die aktuelle Bahn bauten die Organisatoren für die diesjährigen Winterspiele neu. Wegen Verzögerungen im Bau wurde die Bahn erst diesen Winter eröffnet. Ausnahmsweise fand die Olympiahauptprobe auf der neuen Bahn im gleichen Winter statt.

A night view of the Eugenio Monti sliding track during a three day skeleton and bobsled World Cup stage and Olympic test event in Cortina D&#039;Ampezzo, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Andrew Medich ...
Bild: keystone
picture: Team Italy / 29.11.2025 / luge Test-Event / Mens Doubles / Olympia Ice Track Eugenio Monti Sliding Centre Cortina d Ampezzo, Italy ITA // photographer: FIL / Michael Kristen *** picture Team ...
Bild: IMAGO/Michael Kristen

Anterselva Biathon Arena

Biathlon, 19'000

Die olympischen Biathlon-Wettkämpfe werden in der bestens bekannten Weltcup-Station in Antholz ausgetragen. Mit bis zu 19'000 Zuschauern im Zielstadion und Entlang der Strecke ist es die grösste Austragungsstätte, abgesehen vom Stadion für die Eröffnungsfeier.

Athletes are seen at the shooting range during a Biathlon World Cup event at the Anterselva Biathlon Arena, venue for the biathlon discipline at the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in Anterselva, ...
Bild: keystone

Cortina Olympic Village

Athletenunterkunft

Auf einem Campingplatz in Fiames, kurz vor Cortina, wurden temporäre Behausungen mit insgesamt 1400 Betten eingerichtet. Allerdings werden längst nicht alle Athletinnen und Athleten dort wohnen. Die Schweizer Skifahrerinnen werden beispielsweise im gleichen Hotel untergebracht sein, wie sie es bei Weltcuprennen in Cortina auch sind.

A view of the athlete&#039;s village for the Cortina Milan Winter Olympics, in Cortina D&#039;Ampezzo, Italy, Monday, Nov. 24, 2025. (AP Photo/Andrew Medichini) Cortina Olympic Village
Bild: keystone
A view of the interior of one of the trailer homes at the athlete&#039;s village for the Cortina Milan Winter Olympics, in Cortina D&#039;Ampezzo, Italy, Monday, Nov. 24, 2025. (AP Photo/Andrew Medich ...
Bild: keystone

Fleimstal-Cluster

Predazzo Ski Jumping Stadium

Skispringen, Nordische Kombination, 5000 Fans

In Predazzo in der Nähe von Bozen finden die Wettbewerbe im Skispringen sowie das Springen für die nordische Kombination statt. Die Anlage wurde bereits 1989 eingeweiht und für die Olympischen Spiele modernisiert.

Olympics. Milan Cortina Lago, Italy 20260102. The Ski jumping, Skispringen, Ski, nordisch facility in Predazzo, Italy, part of the Milano-Cortina Games. Photo: Terje Pedersen / NTB Lago Italy EDITORIA ...
Bild: IMAGO/NTB

Tesero Cross Country Stadium

Langlauf, Nordische Kombination, 15'000 Fans

Im Val di Fiemme, wo vor Kurzem noch Weltcuprennen im Rahmen der Tour de Ski stattfanden, gehen auch die olympischen Langlauf-Rennen über die Bühne.

260102 View over Lago di Tesero Cross-Country Stadium, the venue for cross-country skiing at the Milano Cortina 2026 Winter Olympics, on January 2, 2026, in Tesero. Photo: Maxim ThorÃ / BILDBYRAN / ko ...
IMAGO/Bildbyran

Predazzo Olympic Village

Athletenunterkunft

Auf dem Gelände der Scuola Alpina der italienischen Finanzpolizei wurde in bestehenden Gebäuden und renovierten Pavillons ein Olympisches Dorf für die Delegationen im Val di Fiemme eingerichtet.

Predazzo Olympic &amp; Paralympic Village
Bild: G.BARBIERI-Scuola Alpina Predazzo

Verona-Cluster

Verona Olympic Arena

Schlussfeier, 15'000 Fans

Das römische Amphitheater in Verona wird die grosse Bühne für die Schlussfeier am 22. Februar.

A view of the Arena of Verona where the Closing Ceremony of the Milan Cortina 2026 Winter Olympics will take place, in Verona, northern, Italy, Friday, Jan. 17, 2025. (AP Photo/Luca Bruno)
Bild: keystone
