Mailand freut sich auf die Olympischen Winterspiele. Bild: keystone

Wird das Hockey-Stadion rechtzeitig fertig? Hier werden die Winterspiele ausgetragen

In genau einem Monat werden die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo eröffnet. Während man in den meisten Austragungsstätten auf Kurs ist, beginnt in der Eishockey-Arena der Schlussspurt.

In rund einem Monat starten die Olympischen Winterspiele in Italien. Ursprünglich als Mailand und Cortina d'Ampezzo angekündigt, sind nun acht verschiedene Austragungsorte Realität. Spiele der kurzen Distanzen sind es nicht – Mailand und Cortina trennen rund fünf Autostunden.

Sofern sie nicht an der Eröffnungs- oder Schlussfeier teilnehmen, dürften aber die meisten Sportlerinnen und Sportler in ihren jeweiligen Clustern bleiben. Alle haben ihre eigenen Versionen des Olympischen Dorfes. Wir zeigen dir, welche Sportarten wo ausgetragen und wie die Wettkampfstätten aussehen werden.

Mailand-Cluster

San Siro Olympic Stadium

Eröffnungsfeier, 75'817 Fans

Im berühmten Fussballstadion der AC Milan und von Inter Mailand findet am 6. Februar die Eröffnungsfeier statt.

Santagiulia Ice Hockey Arena

Eishockey, 14'000 Fans



Wird die Eishockey-Arena ausserhalb des Stadtzentrums von Mailand rechtzeitig fertig? Verzögerung beim Bau machten nicht nur den NHL-Funktionären Sorgen, sondern sorgten auch dafür, dass die offizielle Eröffnung immer weiter nach hinten verschoben werden musste. Das eigentlich für Januar geplante Testspielturnier, um zu sehen, ob in der Arena tatsächlich alles funktioniert, musste abgesagt werden. Die Eröffnung ist nun für den 2. Februar 2026 – also nur drei Tage vor dem ersten Spiel – geplant.

Milano Rho Ice Hockey Arena

Eishockey, 5800 Fans

Im kleineren Eishockeystadion des Turniers finden Vorrundenspiele im Turnier der Frauen und Männer statt. Im Gegensatz zur grossen Halle stand dieses Messezentrum bereits und brauchte nur temporäre Tribünen und ein Eisfeld.

Milano Ice Skating Arena

Shorttrack, Eiskunstlauf, 11,500 Fans

Das Forum in Mailand wird während der Spiele schnell und künstlerisch. Hier werden sowohl die Wettbewerbe im Shorttrack als auch im Eiskunstlaufen ausgetragen.

Milano Olympic Village

Athletenunterkunft

Rund 1700 Betten bietet das olympische Dorf in Mailand an. Nach den Olympischen und Paralympischen Spielen soll es in ein Studentenwohnheim umgewandelt werden.

Veltlin-Cluster

Stelvio Ski Centre

Ski Alpin, Skibergsteigen, 4000 bis 7000 Fans

Auf der berühmt-berüchtigten Stelvio-Piste in Bormio finden alle Skirennen der Männer statt. Zudem werden dort auch die Wettkämpfe in der neuen Disziplin Skibergsteigen ausgetragen, wo sich Start und Ziel ebenfalls im Zielgelände der Skirennen befindet.

Bormio Olympic Village

Athletenunterkunft

Ein separates olympisches Dorf gibt es in Bormio nicht. Die Sportlerinnen und Sportler werden in vier Hotels im Zentrum der Ortschaft untergebracht.

Livigno Snow Park

Ski- und Snowboardcross, Halfpipe, Slopestyle, Big Air, Snowboard Parallel-Riesenslalom, 2000 bis 8400 Fans



In Livigno gehen sämtliche Freestyle- und Snowboard-Events über die Bühne, die meisten davon im Livigno Snow Park. Das Besondere dabei: Egal ob Cross, Big Air, Slopestyle oder Halfpipe – alle Events teilen sich den gleichen Zielraum.

Livigno Aerials & Moguls Park

Skiakrobatik, Buckelpiste, 3000 Fans

Auf der anderen Talseite von Livigno finden die Wettbewerbe in der Skiakrobatik und auf den Buckelpisten statt.

Livigno Olympic Village

Athletenunterkunft

Wie in Bormio gibt es auch in Livigno kein eigentliches Olympisches Dorf. Die Athleten und Delegationen werden in drei Hotels mit insgesamt rund 800 Betten untergebracht.

Cortina-Cluster

Tofane Alpine Skiing Centre

Ski Alpin, 7000 Fans

Auf der Olimpia delle Tofane werden die Skirennen der Frauen ausgetragen. Ski-Fans sollten die Strecke in Cortina d'Ampezzo aus dem Weltcup bestens kennen. Die Schweiz hat gute Erinnerungen: Als 2021 dort die WM ausgetragen wurde, gewann Corinne Suter Gold in der Abfahrt und Lara Gut-Behrami Gold im Super-G und im Riesenslalom.

Cortina Olympic Curling Stadium

Curling, 3000 Fans

Das Stadion direkt neben der Talstation und dem Eiskanal von Cortina wurde bereits für die Olympischen Spiele 1956 gebaut. Damals fanden dort Eröffnungs- und Schlussfeier sowie die Wettbewerbe im Eishockey und Eiskunstlaufen statt. 1981 erhielt das Stadion ein Dach. Nun werden hier die Curling-Wettbewerbe ausgetragen.

Cortina Sliding Centre

Bob, Rodeln, Skeleton, 5500 Fans

Die Bobbahn Eugenio Monti an gleicher Stelle wurde 2008 definitiv geschlossen. Die aktuelle Bahn bauten die Organisatoren für die diesjährigen Winterspiele neu. Wegen Verzögerungen im Bau wurde die Bahn erst diesen Winter eröffnet. Ausnahmsweise fand die Olympiahauptprobe auf der neuen Bahn im gleichen Winter statt.

Anterselva Biathon Arena

Biathlon, 19'000

Die olympischen Biathlon-Wettkämpfe werden in der bestens bekannten Weltcup-Station in Antholz ausgetragen. Mit bis zu 19'000 Zuschauern im Zielstadion und Entlang der Strecke ist es die grösste Austragungsstätte, abgesehen vom Stadion für die Eröffnungsfeier.

Cortina Olympic Village

Athletenunterkunft

Auf einem Campingplatz in Fiames, kurz vor Cortina, wurden temporäre Behausungen mit insgesamt 1400 Betten eingerichtet. Allerdings werden längst nicht alle Athletinnen und Athleten dort wohnen. Die Schweizer Skifahrerinnen werden beispielsweise im gleichen Hotel untergebracht sein, wie sie es bei Weltcuprennen in Cortina auch sind.

Fleimstal-Cluster

Predazzo Ski Jumping Stadium

Skispringen, Nordische Kombination, 5000 Fans

In Predazzo in der Nähe von Bozen finden die Wettbewerbe im Skispringen sowie das Springen für die nordische Kombination statt. Die Anlage wurde bereits 1989 eingeweiht und für die Olympischen Spiele modernisiert.

Tesero Cross Country Stadium

Langlauf, Nordische Kombination, 15'000 Fans

Im Val di Fiemme, wo vor Kurzem noch Weltcuprennen im Rahmen der Tour de Ski stattfanden, gehen auch die olympischen Langlauf-Rennen über die Bühne.

Predazzo Olympic Village

Athletenunterkunft

Auf dem Gelände der Scuola Alpina der italienischen Finanzpolizei wurde in bestehenden Gebäuden und renovierten Pavillons ein Olympisches Dorf für die Delegationen im Val di Fiemme eingerichtet.

Verona-Cluster

Verona Olympic Arena

Schlussfeier, 15'000 Fans

Das römische Amphitheater in Verona wird die grosse Bühne für die Schlussfeier am 22. Februar.