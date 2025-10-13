wechselnd bewölkt
Gold nimmt Rekordjagd wieder auf – Zollstreit im Fokus

epa12441387 Gold bars are displayed in a gold dealer&#039;s shop in Essen, Germany, 09 October 2025. The spot price of gold has risen above 4,000 USD per ounce for the first time as investors turn to ...
Bild: keystone

Gold erreicht nächstes Rekordhoch – Zollstreit im Fokus

13.10.2025, 09:3113.10.2025, 09:31

Gold hat zum Start in die Woche wieder einmal ein Rekordhoch erreicht. Der Preis für eine Unze (etwa 31,1 Gramm) stieg im frühen Handel auf bis zu 4078 US-Dollar. Damit war das Edelmetall so teuer wie noch nie.

Vergangenen Mittwoch war der Goldpreis erstmals über die Marke von 4000 Dollar geklettert und hatte damit vorläufig seine Rekordrally gekrönt. Am Donnerstag und Freitag beruhigte sich das Geschehen am Goldmarkt etwas. Das Rekordhoch vom Montag ist bereits das siebte in den vergangenen elf Handelstagen.

Zuvor hatten sich im Handelsstreit zwischen den USA und China die Fronten wieder deutlich verhärtet. Nach der Ankündigung von Präsident Donald Trump, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent gegen chinesische Importe zu erheben, drohte Peking mit Gegenmassnahmen.

Unter dem Strich kletterte der Preis für eine Unze Gold im bisherigen Jahresverlauf um über 55 Prozent nach oben. Das Edelmetall steuert damit auf den höchsten Anstieg in einem Jahr seit 1979 zu. (pre/sda)

Milliardär sieht Gold-Rekordhoch als Krisensignal für Dollar – und gibt Trump die Schuld
