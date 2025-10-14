wechselnd bewölkt12°
Airbus A350 der Swiss: Mehr Platz und grössere Bildschirme im Innern

Swiss setzt auf Suiten-ähnliche Abteile und grössere Bildschirme

14.10.2025, 13:3014.10.2025, 13:30

Die Swiss hat am Dienstag erstmals der Öffentlichkeit gezeigt, wie es in den neuen Kabinen ihrer Langstreckenflotte aussieht. Mit mehr Luxus, Komfort und Privatsphäre will sie im Premiumsegment punkten.

Stan Wawrinke Swiss A350
In der vergangenen Woche hat der A350 seinen ersten Flug von Toulouse nach Zürich absolviert.Bild: swiss

Nachdem der neue Airbus A350 vergangene Woche in Zürich gelandet ist, hat die Swiss nun auch präsentiert, was sich innerhalb der Schale verbirgt: komplett neu gestaltete Kabinen.

«Es ist ein besonderer Tag für uns», sagt CEO Jens Fehlinger anlässlich einer Medienveranstaltung, «denn es ist mehr als ein Stück Metall, wir starten damit in eine neue Ära, ein neues Kundenerlebnis». Gemeinsam mit Tennisspieler Stan Wawrinka, dem Götti des Flugzeugs, hat er heute die Maschine auf den Namen «Lausanne» getauft.

Stan Wawrinka Swiss A350
Stan Wawrinka ist Götti des neuen A350.Bild: Swiss

Mit 242 Sitzplätzen hat der A350 mehr Platz für Passagiere als der alte Airbus A340, in dem 215 Menschen reisen können und der nun ersetzt wird. Gleichzeitig will die Swiss ein «Premium»-Erlebnis schaffen. So sind das Leder der Kopfstütze und das Material der Sitzbezüge in allen Klassen die gleichen, mal sind sie bordeaux-, mal anthrazitfarben.

10 Maschinen bestellt

Ein eigens entwickelter Duft und eine eigene Playlist empfangen die Gäste beim Einsteigen, ein spezielles Lichtkonzept soll der Entspannung dienen, es gibt eine neue Menükarte. «Mit unserem Konzept ‹Swiss Senses› wollen wir alle Sinne ansprechen», so Fehlinger.

A350-900 HB-IFA at Zurich Airport
Auch die Economy-Sitze erhalten grössere Bildschirme und mehr Beinfreiheit.

Während es in der Economy vor allem grössere Bildschirme gibt, wird es in der First und in der Business Class besonders exklusiv. Suiten-ähnliche Abteile mit Schiebetüren sollen mehr Privatsphäre bieten, die Sitze lassen sich beheizen oder kühlen und verwandeln sich per Knopfdruck in zwei Meter lange flache Betten.

Swiss bietet auf Langstreckenflügen bald ganze Lofts an

Der A350 ist das erste von insgesamt zehn bestellten Flugzeugen, die mit der neuen Innenausstattung ab Werk ausgeliefert werden. Ab 2026 wird das neue Kabinenkonzept schrittweise auch in die bestehende Airbus A330-300 Flotte sowie in die Boeing 777-300ER Flotte integriert. (sda/awp)

Mehr zu A350:
Airbus A350
Airbus A350
Der erste Airbus A350 XWB wird ausgeliefert.
quelle: epa/epa / guillaume horcajuelo
Swiss-Flugzeug spuckt auf Piste in Boston Flammen und muss Start abbrechen
Video: watson
