Wirbel um SBB-Halbtax-Aus in der Schweiz – Alliance Swisspass dementiert

Alliance Swisspass dementiert Berichte über Halbtax-Aus – das musst du jetzt wissen

15.10.2025, 09:1315.10.2025, 11:40
Inhaltsverzeichnis
Was ist neu?Was hatte der K-Tipp berichtet?Sind weitere Veränderungen geplant?Was ist das Halbtax?

Was ist neu?

Aufregung für Schweizer Pendlerinnen und Pendler am Mittwochmorgen: Der K-Tipp berichtete, dass das Halbtax-Abo der SBB bald verschwinden könnte. Im Bericht hiess es, dass die Alliance Swisspass, der Branchenverband des ÖV, entsprechende Pläne haben soll.

Alliance Swisspass dementierte dies am späten Mittwochmorgen allerdings. «Das Halbtax bleibt», lässt der Verband in einer Mitteilung verlauten. «Auch nach einer möglichen Einführung eines neuen Preissystems wird es ein Halbtax geben.» Die Darstellung des K-Tipps sei verkürzt und nicht richtig.

Was hatte der K-Tipp berichtet?

Im Bericht von K-Tipp hiess es, dass dieser Plan in Zusammenhang mit der geplanten Einführung des neuen Tarifsystems «My Ride» stehen soll. Mit diesem soll das Preissystem ab 2027 «radikal vereinfacht und digitalisiert» werden, heisst es bei der Alliance Swisspass.

Der K-Tipp berichtet, dass es dann neue Preise geben soll – diese sollen höher sein als die aktuellen Preise mit Halbtax, aber tiefer als diejenigen zum heutigen vollen Preis.

Die Neuerungen sollten gemäss dem K-Tipp mit einer mehrjährigen Übergangsphase eingeführt werden. Dabei sollen die Kundinnen und Kunden vorübergehend zwischen dem alten und dem neuen Preissystem wählen dürfen.

A ticket collector punches two tickets in an InterCity train of the Swiss Federal Railways SBB from Berne to Biel, Switzerland, on November 27, 2009. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Ein Kondukteur kontrolli ...
Ab 2027 wird sich die Ticket-Situation im Schweizer ÖV verändern.Bild: KEYSTONE

Sind weitere Veränderungen geplant?

Ja – bei «My Ride» soll ein neues Rabattsystem geben: Beim Bezahlen einer monatlichen Grundgebür soll man laut dem K-Tipp Vergünstigungen erhalten – je mehr man reist, desto höher sollen diese sein. Wie hoch die Preise und die Rabatte sein sollen, ist derzeit noch unklar. Im laufenden Testbetrieb geht dies allerdings nur mit digitalen Tickets – so ist eine Verknüpfung der Fahrten mit einem persönlichen Profil notwendig, für das es ein Smartphone braucht.

SBB verbessern Halbtax Plus: Neues Refill-Feature ab sofort verfügbar

Was ist das Halbtax?

Das Halbtax ist derzeit das beliebteste Abo der Schweiz. Durch ein Erwerben des Abonnements für 190 Franken (oder 170 Franken bei einer Erneuerung) kann man ein Jahr lang Tickets zum halben Preis erwerben. Seit 2015 steigen die Verkäufe stetig, heute liegen sie bei 3,3 Millionen. Für eine Abschaffung wäre keine Abstimmung notwendig. Die ÖV-Branche könnte diese eigenständig beschliessen. (dab)

Mehr zum Thema ÖV:
Themen
avatar
Bravo
15.10.2025 09:22registriert Juli 2018
Verstehe ich das richtig, um die Autofahrer ohne Halbtax auf die Schiene zu locken, schafft man das Halbtax für die Stammkundschaft ab? Das klingt gerade sehr schräg für mich.
58315
Melden
Zum Kommentar
avatar
RuediRupf
15.10.2025 09:23registriert November 2023
Migros: "Wir machen uns zur unbeliebtesten Traditionsfirma der Schweiz!"

SBB: "Hold my beer..."
54617
Melden
Zum Kommentar
avatar
gelasma
15.10.2025 09:21registriert Juni 2018
"Wenn der normale Billettpreis tief genug ist, lässt ein Autofahrer sein Auto eher einmal stehen und nimmt den Zu" und gleichzeitig "diese sollen höher sein als die aktuellen Preise mit Halbtax" – wer findet den Widderspruch?

Das Halbtax gehört zur DNA jedes Schweizers. Wer keines hat fährt schlicht nie ÖV. Das Halbtax schafft eine gewisse emotionale Beziehung zur SBB, es gehör zum Nationalstolz.

Das abzuschaffen wäre einfach nur dumm.
50328
Melden
Zum Kommentar
