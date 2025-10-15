Nebel
Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes

15.10.2025, 06:13
Sergio Minnig
Im Üsland haltut mu iisch Schwizer ja immer wider ver Holländer. Das isch der hitig Grund, warum der Titel üf niderländisch isch. Und wills eifach öi immer witziger tehnt.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:
Haus mit Ohren

So soll das Werk heissen:
Hause

Die Idee kam von:
Jojo2310

Und hier ist es:
Bild
Bild: watson shutterstock
Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!
Deine Picdump-Teaserbild-Idee!
Lass uns an deinen Gedanken teilhaben!
Das erwartet dich heute:
Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.
was willst du dir ansehen?
Best-of Kommentarspalte:Picdump

Best-of Kommentarspalte:

Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
08.10.2025 07:33
Ich schätze mal, er wird sein Bestes geben
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Leser-Kommentar von NeunterMonat
08.10.2025 08:11
... is das in der Schweiz auch so?
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Tsherish De Love aka Flachzange
Leser-Kommentar von Tsherish De Love aka Flachzange
08.10.2025 10:26
Wenn sich dein Auto auf den Ausflug freut.
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Miss Geschick
Leser-Kommentar von Miss Geschick
08.10.2025 06:34
Ich les aich nie eine...
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
desarts
Leser-Kommentar von desarts
08.10.2025 07:36
Demenz Don 👇
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Flügengitt
Leser-Kommentar von Flügengitt
08.10.2025 09:10
🙏🏼
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Mallory1507
Leser-Kommentar von Mallory1507
08.10.2025 08:38
Ist das jetzt Schmuddeldump oder Zeugen-Jehova-Mobbing?
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
PxlP
Leser-Kommentar von PxlP
08.10.2025 07:57
Und wie immer bitz blackdump
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
08.10.2025 06:53
Einfach ein Flachwitz
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
08.10.2025 07:32
Wusstet Ihr schon, dass...
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Zürischnurre
Leser-Kommentar von Zürischnurre
08.10.2025 08:17
Alternatives Ende.
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Unicron
Leser-Kommentar von Unicron
08.10.2025 07:16
Aus aktuellem Anlass
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
08.10.2025 07:37
😜
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
08.10.2025 06:54
Eiskalt
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
AndyMancher
Leser-Kommentar von AndyMancher
08.10.2025 08:30
be positive
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
08.10.2025 07:38
🤣
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Die olle Olga
Leser-Kommentar von Die olle Olga
08.10.2025 07:27
Und Ihr so?
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
08.10.2025 11:17
Stimmt doch, oder? 🤓
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Wilma Bier
Leser-Kommentar von Wilma Bier
08.10.2025 07:56
Bizeli Blackdump 🙈
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Stieg Larsson
Leser-Kommentar von Stieg Larsson
08.10.2025 06:57
Bäh
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Fubby
Leser-Kommentar von Fubby
08.10.2025 07:38
Oh! 😲
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Kittyglam
Leser-Kommentar von Kittyglam
08.10.2025 11:06
Also bitte, ja?! Es reicht langsam wirklich 🤪
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild
Upsndowns
Leser-Kommentar von Upsndowns
08.10.2025 11:25
I need also a hug
Zu: Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Bild

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Bild

Da weiss man wenigstens, was einen erwartet.

Bild
Bild: imugr

Mein Zahnarzt braucht ein anderes Logo, wenn er will, dass ich ihm vertraue …
Schild: Bleib ruhig und vertrau deinem Zahnarzt.

Und gleich noch mehr Schmuddeldump.

Bild
Bild: imgur

Sie: Ich mag Männer, die vorausdenken.
Ich: Ich habe schon einen Liter Ananassaft getrunken.
Sie: Was?
Ich: Was?

Wahrscheinlich du, nachdem du dieses Meme gesehen hast.

Bild
Bild: instagram

Jedes Mal, wenn ich merke, dass ich eine schlechte Haltung habe.

Eine spannende Verbildlichung.

Bild
Bild: imgur

Astronomie. Astrologie.

Wie sich das alles verändert hat. 😅

Bild
Bild: imgur

Zu meiner Zeit war «Arschlecker» eine Beleidigung, die man nur im Notfall auf dem Schulhof benutzte. Heute ist es eine Option, die man auf den meisten Dating-Seiten auswählen kann.

Und noch mehr Schmuddeldump.

Bild
Bild: imgur

Babe: Komm vorbei.
Ich: Ich kann nicht.
Babe: Meine Eltern waren gestern nicht zu Hause.
Ich:

Ahhh, diese Mission … wer erinnert sich?

Bild
Bild: imgur

Gewinnst du, Papa?

¯\_(ツ)_/¯

Bild
Bild: instagram

Funktioniert nur auf Englisch.

Gefunden auf Facebook.

Bild
Bild: imgur

Ich bin Republikaner und unterstütze die Verfassung und die arbeitende Bevölkerung.
Ich bin Prostituierte und Jungfrau.

Die Zweifel sind berechtigt.

Bild
Bild: imgur

Was meinst du damit, ich wirke unnahbar?
Auch ich:

Gut gerettet.

Bild
Bild: imgur

Das ist die beste Idee des Tages!

Bild
Bild: imgur

Keine Geburtstagskuchen mehr, nur noch Tacos!

Mir fällt wirklich niemand besseres ein.

Bild
Bild: IMGUR

Dieser Drache greift deine Stadt an, wen rufst du an?
Ihn.

Wenn es nicht schon im Internet zu finden ist … 😐

Bild
Bild: imgur

Schau mal, was ich im Zimmer meiner Mutter gefunden habe.
Hey Mann, ich würde mir das nicht ansehen, wenn ich du wäre.

Da vermisst man glatt die Jugend.

Bild
Bild: imgur

Deine Mutter zeigt dir all die Stellen, die du übersehen hast, als sie dich gebeten hat, das Haus zu putzen.

Wer hatte so einen auch?

Bild
Bild: instagram

Das ist wie damals, als ich einen neuen Etikettendrucker bekommen habe.
Schild: Grosser Berg.

Hä, wo ist da der Witz?

Bild
Bild: imgur

Chef: Möchtest du Überstunden machen?
Ich: Ich möchte nicht einmal meine reguläre Arbeitszeit machen.

Freunde, bald ist Halloween!

Bild
Bild: imgur

Die einzige Kerze, die ich in meinem Leben brauche.

Verteidigung ist die beste Offensive.

Bild
Bild: imgur

Ich, wie ich meine inneren Dämonen akzeptiere, anstatt sie zu bekämpfen.

🥹🥹🥹

Bild
Bild: imgur

Wenn es draussen regnet, mein Kissen kalt ist, mein Handy lädt und ich für morgen keine Pläne habe.

Wer ist auch Fan?

Bild
Bild: instagram

Oh, oh.

Bild
Bild: imgur

Busfahrer, wenn sie sich sehen.
Piloten, wenn sie sich sehen.

Du wirst LEGO-Figuren nie wieder mit den gleichen Augen sehen.

Bild
Bild: imgur

Natürlich mittlerweile auch Jungs.

Bild
Bild: imgur

Mädchen auf Instagram:

Badumtss!

Bild
Bild: imgur

Was sind deine Pläne für heute?
Ich und ein Freund werden uns Brillen kaufen.
Und danach?
Danach werden wir sehen.

👑

Bild
Bild: imgur

Die: Was glaubst du, wer du bist???
Ich:

Was für ein aufwändiger Dad-Joke.

Bild
Bild: imgur

Meine Tochter, als sie sagte, sie wolle sich zu Halloween als Transformer verkleiden.

Unten rechts ist mein Favorit.

Bild
Bild: imgur

Kunde: Hast du schon einmal eine Meerjungfrau gezeichnet?
Mittelalterlicher Schreiber: Nein, aber wie schwer kann das schon sein?

Manchmal ist mein Humor ganz simpel.

Bild
Bild: imgur

Van Gogh in seinem Halloween-Kostüm.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.

Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳

Sergio
Animiertes GIFGIF abspielen
Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi»
Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist.
Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

