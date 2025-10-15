Picdump 161 – Er is niets beters dan veel memes

Im Üsland haltut mu iisch Schwizer ja immer wider ver Holländer. Das isch der hitig Grund, warum der Titel üf niderländisch isch. Und wills eifach öi immer witziger tehnt.

Aber zuerst noch das Titelbild:

Das sollte es beinhalten:

Haus mit Ohren

So soll das Werk heissen:

Hause



Die Idee kam von:

Jojo2310



Und hier ist es:

Bild: watson shutterstock

Du hast eine bessere Idee für das Titelbild? Lass es mich wissen!

Das erwartet dich heute:

Du kannst dir entweder zuerst das Best-of aus der Kommentarspalte der Vorwoche ansehen oder direkt zu den besten Memes dieser Woche gehen.



Best-of Kommentarspalte:

Picdump

Endlich wieder Mittwoch!

Da weiss man wenigstens, was einen erwartet.

Mein Zahnarzt braucht ein anderes Logo, wenn er will, dass ich ihm vertraue …

Schild: Bleib ruhig und vertrau deinem Zahnarzt.

Und gleich noch mehr Schmuddeldump.

Sie: Ich mag Männer, die vorausdenken.

Ich: Ich habe schon einen Liter Ananassaft getrunken.

Sie: Was?

Ich: Was?

Wahrscheinlich du, nachdem du dieses Meme gesehen hast.

Jedes Mal, wenn ich merke, dass ich eine schlechte Haltung habe.

Eine spannende Verbildlichung.

Astronomie. Astrologie.

Wie sich das alles verändert hat. 😅

Zu meiner Zeit war «Arschlecker» eine Beleidigung, die man nur im Notfall auf dem Schulhof benutzte. Heute ist es eine Option, die man auf den meisten Dating-Seiten auswählen kann.

Und noch mehr Schmuddeldump.

Babe: Komm vorbei.

Ich: Ich kann nicht.

Babe: Meine Eltern waren gestern nicht zu Hause.

Ich:

Ahhh, diese Mission … wer erinnert sich?

Gewinnst du, Papa?

¯\_(ツ)_/¯

Funktioniert nur auf Englisch.

Gefunden auf Facebook.

Ich bin Republikaner und unterstütze die Verfassung und die arbeitende Bevölkerung.

Ich bin Prostituierte und Jungfrau.



Die Zweifel sind berechtigt.

Was meinst du damit, ich wirke unnahbar?

Auch ich:

Gut gerettet.

Das ist die beste Idee des Tages!

Keine Geburtstagskuchen mehr, nur noch Tacos!

Mir fällt wirklich niemand besseres ein.

Dieser Drache greift deine Stadt an, wen rufst du an?

Ihn.



Wenn es nicht schon im Internet zu finden ist … 😐

Schau mal, was ich im Zimmer meiner Mutter gefunden habe.

Hey Mann, ich würde mir das nicht ansehen, wenn ich du wäre.



Da vermisst man glatt die Jugend.

Deine Mutter zeigt dir all die Stellen, die du übersehen hast, als sie dich gebeten hat, das Haus zu putzen.

Wer hatte so einen auch?

Das ist wie damals, als ich einen neuen Etikettendrucker bekommen habe.

Schild: Grosser Berg.

Hä, wo ist da der Witz?

Chef: Möchtest du Überstunden machen?

Ich: Ich möchte nicht einmal meine reguläre Arbeitszeit machen.

Freunde, bald ist Halloween!

Die einzige Kerze, die ich in meinem Leben brauche.

Verteidigung ist die beste Offensive.

Ich, wie ich meine inneren Dämonen akzeptiere, anstatt sie zu bekämpfen.

🥹🥹🥹

Wenn es draussen regnet, mein Kissen kalt ist, mein Handy lädt und ich für morgen keine Pläne habe.

Wer ist auch Fan?

Oh, oh.

Busfahrer, wenn sie sich sehen.

Piloten, wenn sie sich sehen.

Du wirst LEGO-Figuren nie wieder mit den gleichen Augen sehen.

Natürlich mittlerweile auch Jungs.

Mädchen auf Instagram:

Badumtss!

Was sind deine Pläne für heute?

Ich und ein Freund werden uns Brillen kaufen.

Und danach?

Danach werden wir sehen.



👑

Die: Was glaubst du, wer du bist???

Ich:

Was für ein aufwändiger Dad-Joke.

Meine Tochter, als sie sagte, sie wolle sich zu Halloween als Transformer verkleiden.

Unten rechts ist mein Favorit.

Kunde: Hast du schon einmal eine Meerjungfrau gezeichnet?

Mittelalterlicher Schreiber: Nein, aber wie schwer kann das schon sein?

Manchmal ist mein Humor ganz simpel.

Van Gogh in seinem Halloween-Kostüm.

Das war’s für diese Woche! Ihr dürft euch jetzt aber gerne noch in der Kommentarspalte austoben.



Und wir lesen uns nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin eine gute Zeit! 🥳



Sergio

Bild: watson/imgur

Und für alle, die noch nicht wissen, warum es «PiDi» heisst:

Herkunft der Abkürzung «PiDi» Erstmals erwähnt wurde die Abkürzung im Sommer 2023 n. Chr. am Fusse des Prime Towers im Schatten der Hardbrücke. Das Wort «Picdump» stammt aus dem Englischen, weshalb die Abkürzung der Wortzusammensetzung «Pic» und «Dump» die Anfangsbuchstaben «P» und «D» sind. Im Englischen werden diese als «Pi» und «Di» ausgesprochen. Wodurch die offizielle Abkürzung von «Picdump» mit «PiDi» zu erklären ist. Gemäss PiDi-Duden, Ausgabe 69, Abs. 42 §Q1.

